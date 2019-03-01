Супрун спростувала міф про шкоду бігу для колін

Іноді можна почути, що, якщо багато бігати, можна стерти коліна. Насправді ж в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевняє: фізична активність, в тому числі біг, навпаки покращує стан суглобів.

Пошкодження коліна або остеоартрит або остеоартроз – це дегенеративне захворювання суглоба. Воно вражає не лише хрящову тканину, а й прилеглу кістку, навколишні зв'язки, сухожилля та м'язи.

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Через специфіку бігу може здаватися, що цей вид активності має поганий вплив на коліна. Дослідження кажуть інше.

Вчені провели експеримент і з’ясували, що у марафонців поширеність остеоартриту була у 2 рази нижче у порівнянні з людьми, що не бігали.

8-річне дослідження теж не виявило зв’язку між збільшенням вираженості колінного остеоартриту у бігунів. Вчені навіть перевірили за допомогою МРТ зміни у тазостегнових і колінних суглобах напівпрофесійних бігунів та бігунів-аматорів.

Вимірювання проводили до марафону та після. Змін у хрящах та кістках, що утворюють суглоби не виявили.

Лікар Уляна Супрун “Більш того помірна та регулярна фізична активність, в тому числі й біг, має захисний ефект для суглобів. Систематичний огляд показав, що у бігунів-аматорів колінний остеоартрит розвивався в 3 рази рідше, ніж у людей, що ведуть сидячий спосіб життя. При цьому надмірні навантаження, які мають елітні професійні марафонці, все-таки збільшують ймовірність його виникнення”.

До того ж, люди, які багато сидять, мають вищі ризики порушення хряща. Натомість поступове збільшення рівня бігового навантаження призводить до корисних адаптивних змін колінних хрящів та має хондропротекторний ефект.

Супрун не радить припиняти бігати людям з остеоартритом. Навіть при розвиненій хворобі фізична активність є одним з основних лікувальних методів. Біг при цьому не призводить до структурних змін у коліні, він не посилює симптоми хвороби.

Іноді люди з остеоартритом можуть відчувати біль. Це прояв пошкоджень від часто повторюваних одноманітних рухів. Вони також можуть виникати від інших видів навантажень – футболу, велоспорту, тощо.

Уляна Супрун “Основні причини виникнення цих синдромів — похибки в тренувальному процесі (занадто різке збільшення обсягу, інтенсивності тренувань), слабкість певних м'язів стегна, особливості техніки бігу та біомеханіки руху, тривалий біг в горбистій місцевості та нехтування розминкою перед бігом”.

Якщо у вас виникає біль – необхідно звернутися до лікаря або фізичного терапевта (реабілітолога), які мають досвід в лікуванні спортивних травм.

Якщо ви вирішили зайнятись бігом серйозно — правильно та відповідально підходьте до цього. Проконсультуйтесь з лікарем та зробіть необхідні обстеження, якщо це потрібно.

Супрун радить бігати 30 хвилин у повільному темпі 5 разів на тиждень. Це допоможе мінімально зменшити ризик пошкоджень опорно-рухового апарату, а користь для здоров'я буде дуже великою.

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