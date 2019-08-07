Супрун спростувала міф про виникнення раку
Довкола онкозахворювань і досі існує безліч міфів, попри численні дослідження вчених. До прикладу, існує думка, що раку сприяють негативні емоції та образи, а любов до себе та інших може врятувати від недуги.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: що немає досі наукових обґрунтувань про психосоматику онкозахворювань. Рак – це не психосоматична хвороба.
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За її словами, емоції не сприяють розвитку раку. Важливим є стан людини до хвороби та під час терапії, але це є не причиною розвитку онкології.
При постійному стресі чи депресивному розладі у людини через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.
На ймовірність розвитку раку впливають спадковість та спосіб життя.
Тому, коли йдеться про вплив довкілля та спосіб життя, доцільно говорити "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".
- Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників
- Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності
- Стать: є гормонозалежні типи раку
- Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки
- Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.
- Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю
- Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці
- Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С
Переконання у тому, що рак виникає через образи та нелюбов до себе прирівнюється до твердження про те, що жертви насилля самі спровокували насильника.
Попри це, людям з онкозахворюваннями потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, що часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини.
Уляна Супрун підсумовує: щоб знизити ризик раку, потрібно користуватися сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їсти збалансовану просту їжу, пильнувати вагу і не курити, регулярно відвідувати гінеколога чи уролога. А також радить вірити лише перевіреним джерелам та консультуватися з лікарем при появі проблем зі здоров'ям.
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