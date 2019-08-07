Супрун спростувала міф про виникнення раку

Довкола онкозахворювань і досі існує безліч міфів, попри численні дослідження вчених. До прикладу, існує думка, що раку сприяють негативні емоції та образи, а любов до себе та інших може врятувати від недуги.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: що немає досі наукових обґрунтувань про психосоматику онкозахворювань. Рак – це не психосоматична хвороба.

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Уляна Супрун "Рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває".

За її словами, емоції не сприяють розвитку раку. Важливим є стан людини до хвороби та під час терапії, але це є не причиною розвитку онкології.

При постійному стресі чи депресивному розладі у людини через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету.

На ймовірність розвитку раку впливають спадковість та спосіб життя.

Уляна Супрун "У наших клітинах постійно відбуваються та здебільшого виправляються мутації, а клітини, що почали аномально виглядати і поводитись (ділитися, кріпитися до інших клітин) — знищує імунна система.Та подекуди мутації зачіпають гени, що визначають поділ клітин і її взаємодію з іншими клітинами, і не виправляються, а патруль з боку імунної системи їх оминає. Так виникає рак".

Тому, коли йдеться про вплив довкілля та спосіб життя, доцільно говорити "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".

Онкозахворювання – фактори розвитку Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників

Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

Стать: є гормонозалежні типи раку

Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки

Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці

Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

Переконання у тому, що рак виникає через образи та нелюбов до себе прирівнюється до твердження про те, що жертви насилля самі спровокували насильника.

Попри це, людям з онкозахворюваннями потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, що часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини.

Уляна Супрун підсумовує: щоб знизити ризик раку, потрібно користуватися сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їсти збалансовану просту їжу, пильнувати вагу і не курити, регулярно відвідувати гінеколога чи уролога. А також радить вірити лише перевіреним джерелам та консультуватися з лікарем при появі проблем зі здоров'ям.

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