Супрун спростувала міф про яблука

Кожного з раннього дитинства переконували, що яблука – це джерело вітамінів і мікроелементів. І сумніватися у цьому твердженні не варто.

Але існує поширена думка, що яблука містять залізо.

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що в яблуках немає заліза. І закопувати під дерево іржаву залізяку теж не треба.

Для чого потрібне залізо в нашому організмі

Воно потрібне для перенесення кисню еритроцитами, роботи м’язів, імунної системи, синтезу ДНК та функціонування низки ферментів.

Лікар Уляна Супрун “Брак заліза в раціоні чи наша нездатність його засвоювати і накопичувати в тілі викликають залізодефіцитну анемію — нестачу гемоглобіну і, як наслідок, погане постачання кисню тканинам”.

Дефіцит заліза – симптоми слабкість,

кволість,

нездатність швидко бігати,

нездатність концентруватися,

бліда шкіра, часто з темними колами під очима.

Чим небезпечний брак заліза

Через брак заліза або його погане засвоєння, до прикладу, при недостатній шлунковій секреції чи хворобах кишківника, може розвинутися анемія. Близько 40-60% випадків анемії викликані через дефіцит заліза в раціоні.

Анемія – що це? Це зниження рівня гемоглобіну в крові. Іноді анемія може бути пов'язана з недостатнім споживанням заліза з їжею. Часто анемія буває у дітей, які вживають велику кількість коров'ячого молока в їжу.

Діагноз "анемія" ставлять, якщо рівень гемоглобіну статистичний нижче нижньої межі, і підтверджена відсутність запасів заліза. Скринінг рівня гемоглобіну проводять регулярно вагітним жінкам та дітям. Останнім слід робити аналіз крові щороку.



Діагноз "анемія" ставлять, якщо рівень гемоглобіну статистичний нижче нижньої межі

Коли рівень гемоглобіну недостатній, добавки заліза можуть прописати одразу, без подальших аналізів. Якщо наступна перевірка рівня гемоглобіну покаже його зростання, то інших тестів не призначають.

Якщо ж у людини анемія, то важливо зрозуміти, що вона саме залізодефіцитна. Бо якщо ні, слід знайти справжню причину і вжити терапевтичних заходів.

Скільки потрібно заліза на добу

Добова потреба в залізі залежить від віку, ваги та фізіологічного стану:

дітям до року потреба потрібно близько 11 міліграмів на добу

старшим дітям 7-10 міліграмів

підліткам і дорослим — 14-18 міліграмів

людям старшим за 50 — 8 міліграмів

під час вагітності потреба в залізі складає 27 мг на добу

у грудному молоці є залізо, але його кількість недостатня для дітей, старших за 4-6 місяців

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