Супрун спростувала міфи про коронавірус

Чи можна заразитися коронавірусом через посилки з Китаю? Чи передається вірус через фрукти? Як сформувати імунітет проти китайського коронавірусу.

Уляна Супрун закликала зберігати спокій та не панікувати, апокаліпсису від китайського коронавірусу не передбачається. Так, поширення невідомого штаму вірусу справді бентежить, але міжнародна спільнота робить все можливе, щоби протидіяти вірусу.

Читайте також: Вакцину проти коронавірусу розробили дослідники в Гонконзі

Факти про китайський коронавірус

Китайський коронавірус передається від людини до людини.

Аби захиститися рекомендують часто і ретельно мити руки з милом, не торкатися руками очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.

За симптомами перебіг хвороби спричиненої коронавірусом схожий на гостру респіраторну інфекцію: гарячка, кашель, труднощі з диханням.

Уляна Супрун Якщо відчуваєте, що захворіли, залишайтеся вдома, уникайте тісного контакту з іншими людьми, чхайте та кашляйте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветками, ретельно мийте руки водою і милом опісля, провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні. А також повідомте про симптоми вашого сімейного лікаря. Поради щодо споживання якихось вітамінів, БАДів чи "імуномодуляторів", щоби "підняти" імунітет або ж виходити з дому лише в захисній масці – зайва паніка”.



Посилки з aliexpress забирати можна/Фото:Unsplash

Міфи про коронавірус

Коронавірусом можливо заразитися:

Від поштових посилок.

Від екзотичних фруктів.

Це не так! Ні від посилки з Китаю, ні від фруктів не можна заразитися коронавірусом.

Пояснення, чому не можливо підхопити коронавірус від фруктів

Під час спалаху коронавірусної інфекції SARS у 2002-2003 роках досліджували стійкість вірусів в умовах довкілля. Він витримував три доби на пористих поверхнях, стільки ж на металевій поверхні, і близько 60 годин на пластику і склі. Новий коронавірус 2019- nCoV досить близький до вірусу SARS, відтак можемо припустити, що й стійкість у нього так сама.

На фруктах кілька діб можуть бути віріони, але в разі, якщо вони туди потрапили разом із фекаліями хворих людей чи тварин-носіїв. В будь-якому разі, це середовище НЕ підходить для тривалого виживання вірусу під час транспортування фруктів.

Від коронавірусу не допоможуть

БАДи . Особливо, якщо приймати їх "про всяк випадок".

. Особливо, якщо приймати їх "про всяк випадок". Імуномодулятори . Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань — онкології чи трансплантації органів. Однак, переконливих доказів, що вони запобігають чи допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає.

. Такі препарати застосовують у разі серйозних захворювань — онкології чи трансплантації органів. Однак, переконливих доказів, що вони запобігають чи допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ немає. Захисні маски . Маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій в закритих приміщеннях. Маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає.

. Маски необхідно одягати пацієнтам з метою меншого поширення інфекцій в закритих приміщеннях. Маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає. Гомеопатія . Гомеопатія не працює взагалі.

. Гомеопатія не працює взагалі. Цибуля . Cпоживання цибулі задля профілактики застуд і грипу не мають жодного наукового обґрунтування.

. Cпоживання цибулі задля профілактики застуд і грипу не мають жодного наукового обґрунтування. Оксолінова мазь. ЇЇ противірусний ефект недоведений, до того ж її застосування може навіть підвищити шанси захворіти.



Покращувати імунітет народними засобами не варто/Фото:Unsplash

Зараз швидко поширюються повідомлення про вакцини, які начебто запобігають новому коронавірусу, і навіть пропозиції їх придбати. Поки такої вакцини не існує.

Як захиститися від коронавірусу

Мийте руки.

Збалансовано харчуйтеся.

Пийте достатньо рідини.

Провітрюйте та зволожуйте приміщення.

Займайтеся спортом і будьте фізично активними.

Подбайте про достатню кількість сну.