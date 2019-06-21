Супрун спростувала сім міфів про депресію

Суспільство досі не хоче визнавати депресію хворобою, адже "все це від ліні", "сильні люди знаходять сили боротися", "копирсатися в собі менше треба", тощо.

Щороку 300 мільйонів людей вражає депресія, – зазначає в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. При цьому кожна шоста людина хоча б раз у житті переживала депресивний епізод.

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Депресія – що це? Це захворювання, яке характеризується постійним станом смутку і печалі. Під час цього захворювання людина втрачає інтерес до будь-якої роботи, яка зазвичай приносила задоволення, а також нездатність робити повсякденні справи. Варто наголосити на слові "постійний" (не менше двох тижнів). Оскільки просто поганий настрій один раз на місяць з вагомою чи без на то причиною не можна одразу називати депресією.

Депресію часто ігнорують та не діагностують лікарі, а самі пацієнти не поспішають звертатися по допомогу. Лише двоє з п'яти людей, що страждають на депресію, залежності чи тривожність, шукають лікарської допомоги.

Якщо депресію не лікувати, то у половині випадків такі епізоди повторюються.

Депресивні періоди бувають при біполярному порушенні (період гіпоманії). Стан, подібний до депресії, супроводжує передменструальне дисфоричне порушення. Деякі люди, особливо в північних широтах, страждають на сезонне афективне порушення.

Депресія – симптоми симптоми постійний тривожний, пригнічений чи спустошений стан,

дратівливість,

почуття провини,

почуття нікчемності,

безнадія,

втрата інтересу до колись улюблених занять,

втомлюваність і відсутність сил,

уповільнені рухи чи мова,

або навпаки – неспокій, нервова непосидючість,

складність у прийнятті рішень,

погана концентрація уваги,

забудькуватість,

зміна харчової поведінки (переїдання чи відмова від їжі),

проблеми зі сном (безсоння, ранні підйоми, нездатність встати вранці), небажання виходити з дому,

болі в різних частинах тіла та суїцидальні думки.

Симптоми депресії у дітей:

дратівливість, болі, сум, бентежність, відмова ходити до школи, втрата ваги.

Депресія у підлітків проявляється такими симптомами:

озлобленість,

відчуття нікчемності,

окремішності,

схильність завдавати собі пошкоджень,

бажання спробувати наркотики,

небажання спілкуватися.

Міф 1. Депресія — це від неробства, і лікує її робота.

Уляна Супрун “Депресію провокують життєві травматичні події, генетичні особливості людини, гормональні зміни, хронічні хвороби, а її імовірність посилює травматичний досвід минулого”

Непрацездатність людини з депресією, це наслідок захворювання, а не першопричина.

Люди можуть впадати у депресію через стрес від безробіття і тривалий період бідності.

Депресія може минати сама, але при ігноруванні депресії вона може тривати місяцями чи роками.

Міф 2. Варто посміхатися життю і більше радіти, і депресія відступить

Під час депресії у мозку людини відбуваються певні зміни, через які людина нездатна радіти чи зосереджуватися. Щоб знову посміхатися необхідна медикаментозна та/або психологічна допомога.

Лікар Уляна Супрун “Тривалий час панувала гіпотеза про брак серотоніну (одного із нейромедіаторів) при депресії. Відомо, що депресивні стани пов'язані зі зміною об'єму, структури нейронної мережі та активності кількох ділянок мозку: гіпокампу, гіпоталамусу, амигдали та передньої кори головного мозку.



Наразі для лікування депресії прописують препарати, що стають на заваді захоплення серотоніну, дофаміну чи норадреналіну нейронами, або заважають руйнації деяких нейромедіаторі ферментами. Старі трициклічні антидепресанти не прописують в першу чергу”

Міф 3. Антидепресанти — це наркотики, що просто викликають звикання.

Насправді антидепресанти не викликають звикання, але їх необхідно приймати тривалий час. Спершу можуть бути побічні ефекти, але лікувальна дія настає згодом. Якщо припинення антидепресанту викликає повернення депресії, значить, лікування завершилося зарано.

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Міф 4. Треба просто випити, і депресія відступить

Зловживання алкоголем не допоможе усунути симптоми депресії. Навпаки – спиртне лише посилює один з проявів депресії – тривожність.

Міф 5. Депресія настала, бо давно не було сексу

Зміни у лібідо є наслідком депресії, а не причиною. В разі появи еректильної дисфункції слід перевірити, чи немає в чоловіка депресії — причиною дисфункції може бути саме вона.

Прийом антидепресантів також може зменшувати лібідо чи призводити до так званого відкладеного оргазму. Людині, в якої депресія, потрібні підтримка і розуміння з боку партнера/-ки зв'язку депресії і лібідо.

Щоб відволіктися від звичного плину та нейронних зв'язків людині з депресією потрібні фізичні навантаження.

Міф 6. Депресія — це виключно духовна хвороба.

Уляна Супрун “Депресія може бути наслідком хронічних хвороб, пов'язаних із запаленням чи болем, і мати соматичні прояви як-от біль в спині, суглобах, серці, викликати нудоту, закрепи чи діарею”/

Міф 7. Депресія чи меланхолія — це хвороба вразливого юнацтва.

Більше вразливі до депресії люди старшого віку через наявність хронічних захворювань. Особливо ті, хто перебуває на лікуванні вдома чи в лікарні, овдовілі чи самотні люди. Але депресія не є нормальною складовою старшого віку, наголошує Центр контролю захворювань, США (CDC).

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