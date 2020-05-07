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Супрун створила петицію з вимогою встановити антисептики на станціях Київського метрополітену

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Супрун закликає КМДА встановити антисептики у Київському метрополітені
Супрун закликає КМДА встановити антисептики у Київському метрополітені / unsplash.com

Супрун вважає, що на станціях Київського метрополітену необхідно встановити антисептики. Адже це громадські місця з великим скупченням людей, а доторків до поверхонь у транспорті не уникнути.

Уляна Супрун створила петицію №9666 на сайті КМДА, у якій вимагає встановити на станціях Київського метрополітену спиртовмісні антисептики для вільного доступу до гігієни рук.

До теми Як правильно мити руки: відео

Київський метрополітен повинен частково запрацювати на третьому з п’яти етапів виходу країни з карантину. Натомість його повну роботу планують відновити на четвертому етапі.

Не факт, що це трапиться тоді, коли вакцина проти коронавірусу буде винайдена, а пандемія подолана. Натомість збудник вірусу може легко потрапити на руки або поверхні, до яких найбільше торкаються, після чого потрапити в організм людини.

Найкращим способом профілактики є миття рук з водою та милом, але на станціях немає можливості це зробити.

Відтак, Супрун підкреслила, що на станціях необхідно встановити диспенсери зі спиртовмісними антисептиками, якими зможе скористатися кожен. 

Забезпечення доступу до антисептиків є важливим питанням громадського здоров’я. Місцева влада може бути рушієм змін у цій практиці,
– зазначила Супрун у петиції.

Підписати петицію №9666 можна, натиснувши на виділений текст – ось тут

Чому мити руки
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Профілактика захворювань Уляна Супрун Метро Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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