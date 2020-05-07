Супрун створила петицію з вимогою встановити антисептики на станціях Київського метрополітену

Супрун вважає, що на станціях Київського метрополітену необхідно встановити антисептики. Адже це громадські місця з великим скупченням людей, а доторків до поверхонь у транспорті не уникнути.

Уляна Супрун створила петицію №9666 на сайті КМДА, у якій вимагає встановити на станціях Київського метрополітену спиртовмісні антисептики для вільного доступу до гігієни рук.

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Київський метрополітен повинен частково запрацювати на третьому з п’яти етапів виходу країни з карантину. Натомість його повну роботу планують відновити на четвертому етапі.

Не факт, що це трапиться тоді, коли вакцина проти коронавірусу буде винайдена, а пандемія подолана. Натомість збудник вірусу може легко потрапити на руки або поверхні, до яких найбільше торкаються, після чого потрапити в організм людини.

Найкращим способом профілактики є миття рук з водою та милом, але на станціях немає можливості це зробити.

Відтак, Супрун підкреслила, що на станціях необхідно встановити диспенсери зі спиртовмісними антисептиками, якими зможе скористатися кожен.

Забезпечення доступу до антисептиків є важливим питанням громадського здоров’я. Місцева влада може бути рушієм змін у цій практиці,

– зазначила Супрун у петиції.

Підписати петицію №9666 можна, натиснувши на виділений текст – ось тут.



Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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