Супрун відповіла на заяву ймовірного очільника МОЗ про расову медицину

Нинішня очільниця МОЗ Уляна Супрун відповіла на слова засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я про особливості лікування "у представників різних рас".

Такі слова Радуцький сказав в інтерв’ю газеті "Ваше здоров’я", яку пов'язують з родиною Загоріїв (власниками одного з найбільших фармацевтичних бізнесів в Україні).

Читайте також: Хто може очолити МОЗ після Супрун: у "Слузі народу" назвали прізвище

Розповідаючи про впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати для українців.

"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін'юстом, адаптованими", – сказав Радуцький.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун не погодилась з заявою Рудуцького.

Уляна Супрун “ Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії ”.

За її словами, міжнародні протоколи – це такі ґайдлайни, універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту. Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків – однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.