Супрун відповіла на заяву ймовірного очільника МОЗ про расову медицину

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Михайло Радуцький про расову медицину
Михайло Радуцький про расову медицину / 24 Канал

Нинішня очільниця МОЗ Уляна Супрун відповіла на слова засновника мережі приватних клінік "Борис" Михайла Радуцького, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я про особливості лікування "у представників різних рас".

Такі слова Радуцький сказав в інтерв’ю газеті "Ваше здоров’я", яку пов'язують з родиною Загоріїв (власниками одного з найбільших фармацевтичних бізнесів в Україні).

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Розповідаючи про  впровадження в Україні міжнародних клінічних протоколів, він зазначив, що їх необхідно адаптувати для українців.

"Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мін'юстом, адаптованими", – сказав Радуцький.

Очільниця МОЗ Уляна Супрун не погодилась з заявою Рудуцького.

 
Уляна Супрун
Ми вже нагадували народній депутатці Ользі Богомолець, що не буває жодних "імунних потреб нації", а хвороби не знають національних чи територіальних кордонів. Тому жителі будь-якої країни світу можуть заразитися тим самим вірусом кору, поліомієліту або збудником дифтерії”. 

За її словами, міжнародні протоколи – це такі ґайдлайни, універсальні алгоритми для лікарів, як призначати лікування пацієнту. Вони створюються медичною спільнотою на основі багаторічних досліджень та пошуків оптимального шляху лікування. Анатомія для українців, американців чи поляків – однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж однаковий.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
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