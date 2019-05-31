Супрун вказала на основні типи залежності від нікотину: як їх позбутися

31 травня Світовий день без тютюну. Тютюн вбиває близько половини людей, які його споживають, щороку через нього помирає 7 мільйонів людей.

24,2% дорослих українців є щоденними курцями, половина з них хочуть позбутися тютюнової залежності.

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В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначає, що є різні типи залежності від нікотину та різні шляхи, як їх позбутися

Які є типи залежності від нікотину

1. Поведінкова та соціальна залежність

Вона з’являється, коли куріння пов’язане зі звичками людини або аспектами. До прикладу, куріння за кавою, під час водіння авто, тощо.

Як позбутися? Змінюйте свої звички на корисніші. Замінюйте, до прикладу, каву на чай, а сигарету на корисні солодощі.

2. Фізична залежність

Виникає, коли нікотин стимулює в мозку вироблення ендорфіну. Підвищення рівня цієї речовини викликає у людини відчуття задоволення та щастя. При цьому відбувається викид адреналіну в кров.

Але коли вплив нікотину припиняється, то організм вимагає наступну дозу. Виникає так званий "синдром відміни".

"Синдром відміни" – симптоми головний біль,

занепокоєння,

роздратування,

апатія,

злість.

Як позбутися? Протримайтеся від куріння місяць, неприємні симптоми зникнуть за 3-4 тижні. Можна спробувати препарати нікотинозамісної терапії, які можуть полегшити симптоми.

3. Психологічна залежність

Курець при цьому пов’язує куріння з певними емоціями, думками, переконаннями. Також цей тип залежності пов'язаний з міфами про те, що куріння здатне заспокоювати, допомагати контролювати увагу.

"Курити — це модно".

"Куріння заспокоює".

"Куріння допомагає розслабитися та відволіктися".

"Куріння не дуже шкідливе".

"Куріння допомагає контролювати вагу" тощо.

Як позбутися? Усвідомте, що використовувати сигарети, щоб впоратися з почуттями – безглуздо. Якщо ви продовжуєте вірити в ці міфи, то ви лише шкодите своєму здоров’ю. Ви лише розвиваєте неспроможність на психологічному рівні пережити певні емоції чи почуття без сигарет.

Лікар Уляна Супрун “Якщо ваші друзі чи рідні кидають курити, їм знадобиться допомога та підтримка. За потреби скоригуйте свій стиль життя або спільний відпочинок — уникайте речей, які в них асоціюються з курінням. Будьте терплячі та позитивно налаштовані, не критикуйте за невдачі та говоріть з близькою людиною, аби знизити рівень емоційної напруги”.

Як кинути курити: з чого почати

1. Пройдіть тест, щоб зрозуміти ваш тип залежності.

2. Знайдіть однодумців, обговорюйте свій план та досягнення із рідними чи друзями. Отримати пораду професіоналів можна скориставшись безкоштовним сервісом для людей, які хочуть кинути курити:

3. Знайдіть для себе вагому мотивацію. Запишіть на листочку та поставте його на видне місце.

4. Включіть до свого раціону більше корисних продуктів та додайте фізичної активності.

5. Позбудьтеся усіх предметів, які нагадують вам про куріння.

6. Оберіть конкретну дату, коли ви кинете курити та підготуйте план.

7. Заручіться підтримкою близьких та рідних.

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