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Глаукома: симптоми небезпечної хвороби очей

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Глаукома: симптоми небезпечної хвороби очей / rd.com

6 березня відзначається Всесвітній день боротьби із глаукомою. Глаукома – важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.

За даними ВООЗ, понад 5 мільйонів людей втратили зір унаслідок глаукоми. Це — 13,5% від усіх випадків сліпоти у світі.

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74% людей з інвалідністю із зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома. У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. В Україні захворюваність на це зростає.

Основні симптоми глаукоми:

  1. "літаючі мушки" перед очима;
  2. райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;
  3. затуманювання зору;
  4. часта зміна окулярів.

При глаукомі втрата зору відбувається поступово та у багатьох випадках безболісно. Саме тому глаукома є однією з головних причин втрати зору.


Симптоми глаукоми

Встановити діагноз "глаукома" може лише лікар. Він перевіряє зір, стан зорового нерва, вимірює внутрішньоочний тиск. Після діагностування глаукоми медик призначає лікування: медикаментозним способом, хірургічним методом чи лазером.

Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця.

Супрун також порадила людям з глаукомою не перебувати довгий час у темному приміщенні, займатися фізичною працею в положенні з низько опущеною головою, вживати ліки з компонентами, які розширюють зіниці. Також потрібно уникати вживання алкоголю.


Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця

На розвиток глаукоми впливають:

  • хронічні захворювання;
  • діабет;
  • серцево-судинні захворювання;
  • вплив ультрафіолету;
  • куріння;
  • надмірна вага;
  • неповноцінне харчування;
  • відсутність фізичної активності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Здоров’я очей Уляна Супрун
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