Глаукома: симптоми небезпечної хвороби очей

6 березня відзначається Всесвітній день боротьби із глаукомою. Глаукома – важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.

За даними ВООЗ, понад 5 мільйонів людей втратили зір унаслідок глаукоми. Це — 13,5% від усіх випадків сліпоти у світі.

Читайте також: 6 ознак глаукоми, які не можна ігнорувати

74% людей з інвалідністю із зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома. У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. В Україні захворюваність на це зростає.

Основні симптоми глаукоми:

"літаючі мушки" перед очима; райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього; затуманювання зору; часта зміна окулярів.

При глаукомі втрата зору відбувається поступово та у багатьох випадках безболісно. Саме тому глаукома є однією з головних причин втрати зору.



Симптоми глаукоми

Встановити діагноз "глаукома" може лише лікар. Він перевіряє зір, стан зорового нерва, вимірює внутрішньоочний тиск. Після діагностування глаукоми медик призначає лікування: медикаментозним способом, хірургічним методом чи лазером.



Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця.

Супрун також порадила людям з глаукомою не перебувати довгий час у темному приміщенні, займатися фізичною працею в положенні з низько опущеною головою, вживати ліки з компонентами, які розширюють зіниці. Також потрібно уникати вживання алкоголю.



Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця

На розвиток глаукоми впливають:

хронічні захворювання;

діабет;

серцево-судинні захворювання;

вплив ультрафіолету;

куріння;

надмірна вага;

неповноцінне харчування;

відсутність фізичної активності.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.