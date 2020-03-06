Глаукома: симптоми небезпечної хвороби очей
6 березня відзначається Всесвітній день боротьби із глаукомою. Глаукома – важке захворювання ока. Пізнє виявлення та відсутності адекватного лікування може призвести до неминучої сліпоти.
За даними ВООЗ, понад 5 мільйонів людей втратили зір унаслідок глаукоми. Це — 13,5% від усіх випадків сліпоти у світі.
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74% людей з інвалідністю із зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома. У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. В Україні захворюваність на це зростає.
Основні симптоми глаукоми:
- "літаючі мушки" перед очима;
- райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;
- затуманювання зору;
- часта зміна окулярів.
При глаукомі втрата зору відбувається поступово та у багатьох випадках безболісно. Саме тому глаукома є однією з головних причин втрати зору.
Симптоми глаукоми
Встановити діагноз "глаукома" може лише лікар. Він перевіряє зір, стан зорового нерва, вимірює внутрішньоочний тиск. Після діагностування глаукоми медик призначає лікування: медикаментозним способом, хірургічним методом чи лазером.
Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця.
Супрун також порадила людям з глаукомою не перебувати довгий час у темному приміщенні, займатися фізичною працею в положенні з низько опущеною головою, вживати ліки з компонентами, які розширюють зіниці. Також потрібно уникати вживання алкоголю.
Глаукому можна вилікувати при вчасному зверненні до фахівця
На розвиток глаукоми впливають:
- хронічні захворювання;
- діабет;
- серцево-судинні захворювання;
- вплив ультрафіолету;
- куріння;
- надмірна вага;
- неповноцінне харчування;
- відсутність фізичної активності.
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