Супрун закликала зібрати РНБО через вакцинацію

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново звернути увагу на невелику кількість вакцинованих в Україні. Вона вкотре запропонувала зібрати засідання РНБО щодо цього питання.

За словами Супрун, першою ініціативою після її приходу в МОЗ було саме відповідне звернення до РНБО. Проте ні публічні, ні офіційні звернення не допомогли.

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Згодом з таким же проханням вона звернулася й до чинного президента Володимира Зеленського та очільника РНБО Олександра Данилюка. Та відповіді й визначеної дати засідання не отримала досі. Про це вона написала на своїй Facebook-cторінці.

Супрун зазначила, що кількість хворих на дифтерію виросла у два з половиною рази, стільки ж хворих на правець. А от гемофільною інфекцією хворіють аж у десять разів більше українців. Крім того, значно виросла кількість хворих на кір.

"Зробимо їх разом" може стати прекрасним гаслом щодо щеплень, а не лише передвиборчою обіцянкою. Якщо здоров'я українців — це реально пріоритет, не можна продовжувати ігнорувати цю тему,

– наголосила вона.

Й запевнила, що вакцини є. Та щоб підняти рівень вакцинації до високого рівня, потрібно, щоб вся держава та її партнери – як всередині, так і зовні – об'єднали свої зусилля.

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