Супрун застерігає – надмірна чистота може серйозно нашкодити здоров’ю

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Надмірна чистота може серйозно нашкодити здоров’ю
Надмірна чистота може серйозно нашкодити здоров’ю / mallardproperties.net

Часто користуєтеся антибактеріальним милом, миєте підлогу засобом з наночастинками срібла чи постійно постійно використовуєте антисептик для очищення рук замість того, щоб просто їх помити? Дезінфектанти можуть вбити як погані, так і добрі бактерії.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що бактерії здатні ставати стійкими до того, чим їх знищують.

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Антисептики можуть вбирати будь-які бактерії, навіть ті, які необхідні організму. Бактерії потрібні людині, щоб тренувати імунну систему. А от відсутність бактерій погіршує імунітет.

Попри це, не варто вдаватися до крайнощів – розводити бруд, відмовлятись від миття рук чи нехтувати правилами особистої гігієни.

Мова йде про недоцільне та надмірне використання мийних засобів, які можуть зашкодити здоров’ю.

 
Уляна Супрун
“Варто бути обережними при застосуванні засобів з антибактеріальним ефектом. Адже коли ми вбиваємо слабші мікроорганізми, то на їхньому місці обов’язково поселяться сильніші та агресивніші. Це меншою мірою стосується звичайних мийних засобів без антибактеріальної дії, які просто фізично ретельніше відмивають поверхню, ніж звичайна вода”.

Мікроби дуже швидко пристосовуються, вони натреновуються просто викачувати ворожі речовини з клітини. Після чого вони можуть так само вчиняти з антибіотиками. Тому однією із серйозних проблем використання цих засобів є саме провокування бактеріальної антибіотикорезистентності.

 

Резистентність до антибіотиків – що це?

Це природний процес, при якому у бактерій з часом розвивається стійкість до антибіотиків. Чим більша стійкість – тим більше знижується ефективність ліків, через що результат від медичних препаратів втрачається.

Але все залежить від дезінфектантів. До прикладу, використання етилового чи ізопропілового спирту не було пов’язують із виникненням антибіотикорезистентності.

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Велика кількість дезінфектантів можуть діяти як подразники та самі по собі викликати алергії, їх пов’язують із ризиком виникнення зайвої ваги у дітей, тому що впливає на їхню мікробіоту. У пригоді імунній системі стане мікробіота домашніх тварин, тому не варто відмовлятися від домашнього улюбленця.

Супрун радить дотримуватися таких правил особистої гігієни

1. Часто мийте руки водою та звичайним милом.

2. Обирайте миття рук, ніж використання антисептичними спреями.

3. Для прибирання, наприклад, в громадських місцях, можна використати серветки, що містять понад 5% поверхнево-активних речовин, а також 10% оцет, чи 1% хлорний відбілювач.

4. Обирайте засоби для оселі без "антибактеріального ефекту", "наночастинок срібла" "активного хлору". Те ж і стосується засобів особистої гігієни.

5. Для прибирання використовуйте просту воду, вона також може ефективно очищувати поверхні.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Уляна Супрун Інфекція
Джерело: 24 Канал
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