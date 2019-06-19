Супрун зруйнувала міф про користь лікування бджолиними укусами

Укуси бджіл влітку – це досить поширене явище. Апітерапевти – люди, які застосовують продукти бджільництва для лікування різних хвороб, не вбачають у цьому нічого поганого.

Навпаки, за їх словами, бджолина отрута сприяє оздоровленню всього організму та має велику користь для здоров'я. Але в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наводить інші аргументи.

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Апітерапія – що це? Це альтернативний метод медицини, в якому для профілактики та лікування хвороб використовуються бджолині продукти — мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск та бджолина отрута. Ці продукти можуть застосовувати місцево, вживати перорально чи вводити безпосередньо у кров.

На сайті Американської асоціації апітерапевтів вказано, що цей метод використовують для лікування розсіяного склерозу, ревматоїдного артриту, різних інфекцій, запалення суглобів, опіків, для загоєння ран, зменшення болю та ще низки проблем. Серед усього й для лікування ракових пухлин, як доброякісних, так і злоякісних.

До того ж, немає посилань на дослідження, які підтвердили б цілющі властивості бджолиних продуктів. А все тому, що наукових доказів практично не існує.

Існують статті, які вказують, що продукти бджільництва корисні для загоєння ран, прополіс – для полоскання ротової порожнини, а також отрута бджіл, яка сприяє зменшенню набряку та болю у людей з ревматоїдним артритом. Попри це, вченим потрібно провести додаткові дослідження, щоб зробити ґрунтовні висновки

Одним з поширених методів апітерапії є лікування бджолиною отрутою (Bee Venom Therapy). Вони використовують або укуси живих бджіл або ж ін'єкцію, яка виготовлена з отрути комах у спеціальні точки тіла. Щоб зменшити біль – прикладають лід. Дослідження вказують на недостатню кількість інформації, щоб визнати цей спосіб не лише ефективним, а й безпечним.



Одним з поширених методів апітерапії є лікування бджолиною отрутою

Дослідження щодо лікування отрутою бджіл ревматоїдного артриту, псоріазу, розсіяного склерозу та різних видів болю, а також розсіяного склерозу, є, але їх вибірка невелика. Тому не можна стверджувати, що такі методи безпечні для людини. Крім цього висновок систематичного огляду про лікування бджолиною отрутою застерігає про високу ймовірність побічних ефектів.

Існує інший метод лікування за допомогою бджіл – людям пропонують провести кілька годин або навіть заночувати у спеціально обладнаному будиночку. Вони можуть лежати на ліжку, під яким є вулик з комахами. Цей метод використовують лише в Україні і, знову ж таки, немає жодних наукових підтверджень його ефективності не існує.



Людям пропонують провести кілька годин з комахами в одному приміщенні

Лікар Уляна Супрун “Скоріш за все таке "лікування" не принесе якоїсь особливої шкоди для організму, але й обіцяної користі також. Засновники цього способу, м'яко кажучи, перебільшують його оздоровчі ефекти. А обіцяють вони зцілення буквально всього організму — як-от, усунення порушень кровообігу, нормалізацію артеріального тиску, очищення бронхів та зменшення ймовірності туберкульозу, нормалізацію обміну речовин, гальмування процесу старіння та ще низку ефектів. І все це завдяки гудінню бджіл та їхньому цілющому біополю”.

Коли бджолині продукти можуть бути корисними

Уляна Супрун радить впевнитися, що у людини немає алергії. Також потрібно знати потенційні ризики від їхнього використання. Додати мед до чаю виглядає значно безпечнішим, ніж цілеспрямовано жалитися отрутою бджіл чи використовувати бджолині продукти або їхнє гудіння для лікування серйозних хвороб.

Експерт застерігає мислити критично та бути дуже обережним, коли йдеться про альтернативні методи лікування.

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