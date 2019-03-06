Світ виглядає щасливішим, коли людина старішає

Вчені з'ясували, що чим старше ми стаємо, тим менше ми реагуємо на гнів і менше помічаємо негативне ставлення близьких.

Науковці попросили 10 тисяч респондентів пройти спеціальний онлайн-тест на розпізнавання емоцій, пише The Times.

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З'ясувалося, що діти не в повній мірі розпізнають відтінки емоцій, а найгостріше на емоції реагують підлітки і люди у віці до 30 років. Після 30 років здатність розпізнавати всі відтінки емоцій поступово знижується.



Старі люди бачать світ щасливішим

Дослідники не знають причину цього, але відзначають, що, можливо, зниження реакції на оціночні судження людей дійсно робить людей з віком спокійнішими і щасливішими.

Як контролювати емоції і вберегти психічне здоров'я – читайте у матеріалі.

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