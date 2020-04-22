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Світ зацікавився українською футболкою, яка миттєво показує кардіограму серця

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Український підприємець та лікар-дослідник створили диво-футболку, яка може стати особистим кардіологом. І головне – допомагає вберегтися від серцево-судинних захворювань.

З вигляду це звичайна футболка, яка легко переться в машинці-автоматі. Проте диво-властивості виявляються тоді, коли її одягаєш. У спеціальній програмі на телефоні з'являється кардіограма вашого серця. Про це 24 каналу розповів співзасновник компанії Heart In Олексій Виноградов.

До слова Стартап Everlywell запустив набори для діагностики коронавірусу вдома

За цими даними будь-який спортсмен без медичної освіти може зрозуміти, чи варто послабити навантаження, чи взагалі зробити паузу на декілька днів.


Кардіограму серця можна відстежувати через смартфон / Фото Heart In

Виноградов зазначив, що на фітнес-футболку є нечуваний попит. Зацікавилися українською продукцією у США, Європі та Азії.

"Зазвичай футболки ми продаємо для бізнесу, звичайні покупці теж купують, але мало", – сказав Виноградов.

Олексій Виноградов розповів про особливості диво-футболки: дивіться відео

 

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Спорт Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Бізнес
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