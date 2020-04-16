Світ зіткнеться з психічними розладами після пандемії коронавірусу
Світ, ймовірно, зіткнеться із глобальною кризою поганого психічного здоров'я після того, як пройде пандемія коронавірусу, попереджають експерти.
Про це пише британське видання Independent з посиланням на слова експертів в області психічного здоров'я.
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"Соціальна ізоляція, самотність, тривога про здоров'я, стрес, економічний занепад – це ідеальні умови для виникнення психічних проблем", – сказав один з авторів журналу Lancet Psychiatry, професор Рорі О'Коннор з Університету Глазго.
За словами професора, якщо нічого не робити, світ може зіткнутися зі зростанням ментальних розладів, таких, як тривога, депресія, а також із зростанням проблемної поведінки – алкоголізм, наркоманія, цькування в інтернеті, азартні ігри.
Ми також можемо зіткнутися зі зростанням бездомності і великим числом розривів відносин в парах. Масштаби цих проблем занадто серйозні, щоб їх ігнорувати, як з точки зору впливу на життя окремої людини, так і їх впливу на широкий загал,
– додав автор.
До прикладу, результати опитування Ipsos Mori, які були проведені серед 1099 людей, більше половини опитаних заявили про тривогу і страх через пандемію COVID-19.
Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу
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