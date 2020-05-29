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У світі виявили найбільшу кількість заражених на COVID-19 за добу

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У світі виявили найбільшу кількість заражених на COVID-19 за добу
У світі виявили найбільшу кількість заражених на COVID-19 за добу / Getty Images

За останню добу, 28 травня, у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом.

Згідно з даними Worldometers, за 28 травня у світі підтвердили 116 304 нових випадки COVID-19.

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Найбільша кількість хворих була виявлена в Бразилії – 24 151 випадок. У США було підтверджено 22 658, у Росії –  8 371.

Всього у Європі було зафіксовано 19 816 інфікованих коронавірусом, 25 111 – в Азії, 37 855 – в Латинській Америці та 4949 – в Африці.

Найбільше летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США (1223), Бразилії (1067), Мексиці (463), Британії (377), Індії (177), Росії (174).

Додамо, станом на 29 травня в Україні зареєстрували 22 811 пацієнтів з COVID-19. З них 8 934 людини одужали, а 679 померли.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я
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