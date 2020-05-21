У світі виявили понад 5 мільйонів випадків зараження коронавірусом

Всього з початку епідемії у світі підтвердили 5 мільйонів 14 тисяч 943 випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані на карті розповсюдження коронавірусу у світі, яка створена при Університеті Джонса Гопкінса.

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Загальна кількість підтверджених випадків у світі – 5 014 943. На жаль, через ускладнення, викликані COVID-19, померли 328 тисяч 462 людини.

З позитивних новин – понад 2 мільйони пацієнтів одужали.

Станом на 21 травня найбільша кількість випадків інфікування зафіксована у США – 1 551 853. Країна також займає перше місце в антирейтингу щодо кількості летальних випадків – 95 тисяч людей померли. Водночас подолали захворювання – понад 366 тисяч.

В Україні виявили 19 706 випадків зараження COVID-19, 579 осіб померли, а 6 227 одужали.



Кількість хворих на коронавірус у світі / Скріншот arcgis.com