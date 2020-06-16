У світі вже понад 8 мільйонів випадків COVID-19 – ще один мільйон за тиждень
COVID-19 поки що навіть не збирається зупинятись, а лише стрімко поширюється, адже лише 8 днів тому у світі було зареєстровано 7 мільйонів хворих. Нині ж цей показник сягнув 8 мільйонів.
COVID-19 почав поширюватися у китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Станом на 16 червня у світі зареєстровано вже 8 051 357 випадків заражень. 24 канал нагадує, як швидко COVID-19 поширювався світом.
До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. Натомість різні джерела стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця. Цікаво, що деякі науковці та епідеміологи вважають, що коронавірус міг почати свій шлях ще наприкінці серпня — початку вересня 2019 року.
Через високу захворюваність 22 лютого влада Китаю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. 30 числа цього ж місяця ВООЗ надала епідемії COVID-19 статус надзвичайної ситуації, що має міжнародне значення.
11 березня коронавірус отримав статус пандемії, але до цього моменту вірус встиг поширитись світом, а за декілька днів його епіцентром стала Європа.
Ймовірно через те, що країни максимально ізолювалися і більшість з них одразу ввели на території карантинні обмеження, перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня.
Від цього моменту загальна кількість хворих почала зростати значно швидше, а кожен новий мільйон хворих стали фіксувати все частіше. До прикладу, між останнім мільйоном випадків заражень різниця всього у 8 днів.
Ймовірно, на це є дві основних причини:
- COVID-19 вже давно почав поширюватися не завдяки емігрантам, а між громадянами всередині кожної країни;
- Кількість проведених тестувань значно зросла.
Хронологія COVID-19 від першого до останнього мільйона:
- Перший мільйон – 2 квітня – 1 013 863 випадків зараження, 55 833 смертей, 209 952 людини одужали.
- Другий мільйон – 15 квітня – 2 055 748 хворих, 140 684 померли, 510 239 одужали.
- Третій мільйон – 27 квітня – 3 023 722 інфікованих, 214 443 летальних випадків, 873 509 пацієнтів подолали хворобу.
- Четвертий мільйон – 9 травня – 4 024 009 випадків зараження, 279 311 людей померли, 1 375 440 одужали.
- П'ятий мільйон – 21 травня – 5 102 424 випадки, 332 924 летальних, 1 948 123 одужали.
- Шостий мільйон – 31 травня – 6 120 740 випадків заражень, 370 854 пацієнтів померли, 2 600 866 одужали.
- Сьомий мільйон – 8 червня – 7 081 050 пацієнтів, з них 404 993 померли, а 3 176 612 одужали.
- Восьмий мільйон – 16 червня – 8 051 357 хворих, 437 272 смерті, 3 889 262 подолали хворобу.