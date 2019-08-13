Світові може загрожувати ще одна епідемія: чим вона небезпечна

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Світові може загрожувати ще одне епідемія
Світові може загрожувати ще одне епідемія / unsplash.com

Бактерії, що викликають важкі форми ентероколіту, пристосувалися до життя в лікарнях. Завдяки цьому вони все частіше викликають спалахи важко виліковної діареї в їх стінах.

Міжнародна група вчених з'ясувала, що бактерія Clostridium difficile еволюціонувала з появою виду, який стійкий до дезінфікуючих засобів і легко поширюється, інформує Science Daily.

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Бактерія здатна викликати інфекційні захворювань кишечника. Мікроорганізм може спровокувати як легку діарею, так і небезпечні для життя стану, наприклад сепсис.

Дослідники проаналізували геном 906 штамів бактерій клостридій, які містилися в людях, тваринах (собаках, свинях і конях) і у навколишньому середовищу.

Виявилося, що зараз формується різновид мікроорганізму, який пристосований для виживання і росту в лікарняних умовах.

Clostridium difficile
Clostridium difficile

Цей штам присутній в 70% зразків, узятих у пацієнтів лікарень. Він володіє мутаціями, які дозволяють бактеріям краще засвоювати цукри та формувати спори.

Перші допомагають їм харчуватися глюкозою і фруктозою, які присутні в "лікарняній їжі" в великих кількостях, а другі – чинити опір дії знезаражувальних засобів, які використовують в медичних установах.

Результати дослідження показали, що мікроорганізми активніше колонізують кишечник мишей, раціон яких багатий вуглеводами.

 
Clostridium difficile – що це?

Це бактерії, які формують спори, стійкі до впливу зовнішнього середовища і легко передаються від людини до людини. До захворювань часто призводить прийом антибіотиків, які знищують корисну мікрофлору і сприяють зростанню клостридій. Clostridium difficile вперше з'явилася близько 76 тисяч років тому, проте число різних штамів почала збільшуватися в кінці XVI століття з появою перших лікарень.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Інфекція Епідемія Шлунково-кишковий тракт
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