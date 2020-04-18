Священник з Тернопільщини контактував з хворими на COVID-19, але досі править службу

У Шумську, що на Тернопільщині, парох УПЦ МП Михайло Костюк повинен перебувати на самоізоляції, адже є контактною особою хворої на коронавірус людини. Натомість він продовжує службу у храмі та зустрічається з вірянами.

Про це розповів священник з місцевої громади ПЦУ протоієрей Микола Бабій в ефірі тернопільського телеканалу Т1.

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Також проблема полягає ще й у тому, що Преображенська церква перебуває у спільному користуванні УПЦ МП та ПЦУ.

Більшість богослужінь ми проводимо після Московського патріархату. Священник Костюк, який повинен бути ізольований через те, що є контактною особою з людьми, у яких підтверджено коронавірус, продовжує служити, зустрічається з людьми в храмі та поза ним. Наприклад, 17 квітня разом з парафіянами він готував храм до Великодня,

– розповів Бабій.

На щастя, громада Тернопільської єпархії ПЦУ проводить службу без парафіян. Тобто після УПЦ МП у храмі служить один священник та керівник церковного хору. Але у ПЦУ стурбовані, що приміщення церкви не дезінфікують взагалі. Священнослужителі зобов'язані дезінфікувати приміщення самостійно за допомогою звичайних антисептиків, які їм надали волонтери.

У перший день дезінфікували територію і вхід до храму. Був хлорний розчин, який міг пошкодити церковне майно і розпису старовинного храму. Обіцяли замінити хлор на спиртовий розчин, але до сих пір дезінфекцію не провели,

– додав Бабій.

Зазначимо, що 15 березня стало відомо про те, що коронавірус виявили у трьох учасників церковного хору Преображенської церкви УПЦ МП. Повідомлялося, що нульовим пацієнтом, радше за все, була одна зі співробітниць районної лікарні, яка співає у цьому хорі.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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