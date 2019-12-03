Святе місце з мільйонними статками: скільки заробляють та на що втрачають українські академіки

Майже 3,3 мільярди гривень обійшлася минулого року Україні Академія медичних наук. Це для вашого розуміння – 16 річних бюджетів дитячих лікарень Охматдит, яка щороку лікує 20 тисяч діток.

Академія медичних наук – це 36 закладів, точніше наукових інститутів охорони здоров'я. Щоправда, інститутами це назвати важко, адже обладнання немає, стіни обшарпані, а більшість науковців пенсійного віку з поганим знанням англійської.

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Але відрізняє інститути від лікарень те, що в них окремий бюджет фінансування і повна незалежність від Міністерства охорони здоров'я. Реформи їм неписані. Відкриваємо перелік академіків Медичної академії наук – найвищого звання, за який щомісячно, до речі, кожен з них отримує близько 5 тисяч гривень.

Середній вік академіків – 75 років. Але це ж не про вік і досвід, і навіть не про здібності, а про зв'язки, сімейні династії та великі гроші.

Олександр Біловол

Тут серед великих академіків і колишній народний депутат Олександр Біловол, і дружина колишнього голови Академії наук Жанна Возіанова. І колишній в.о Міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець, якого швидко звільняли після сюжету журналістів про те, як він фактично "пристосував" інститут під сімейний бізнес.

Ось, наприклад, Олександр Біловол – один з наймолодших академіків, але точно не найбідніший. Все життя пропрацювавши в медичній науці та на державній службі. Біловол на сьогодні власник понад гектара землі, кількох елітних будинків та квартири у столиці.



Олександр Біловол

До речі, лише земля під Києвом в елітному селищі Козин, де живе і експрезидент Порошенко, коштує більш, ніж пів мільйона доларів, про палац на 700 квадратних метрів не варто і згадувати вже. Науковцю ексдепутату притаманна і тяга до елітних речей – "Лексуси", годинники по 20 тисяч доларів і ще понад 300 тисяч доларів заощаджень.



Декларація Біловола

Цікаво, що дружина Біловола є бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю "БАЗІССПЕЦСЕРВІС", розташованого за однією адресою з державним підприємством "Укрмедпостач". Щоправда, судячи з офіційної декларації, прибутків це підприємство засновникам не приносить і звідки всі ті мільйони в заощадженнях – невідомо.

Окрім депутатів в Академії наук, є цілі лікарські династії, які від покоління до покоління передають "хлібні" керівні посади в Академії медичних наук у спадок. Чому "хлібні", запитаєте ви? Та тому, що такі мільйонні доларові статки не снилися жодному науковцю закордоном.

Династія Возіанових

Ось, наприклад, сім'я Возіанових. Батько керував Академією наук і був особистим лікарем експрезидента України Кучми. Дружина в нього теж академік. Та й син генетично успадкував унікальні здібності від батька. Перед тим, як батько пішов на пенсію, поставив сина керувати інститутом урології Національної академії наук.

Ще раз: батько – президент академії наук, дружина – академік, а син – голова інституту.

Якщо відкрити декларацію, то стає зрозуміло, чому ніхто інший в "академіки" пробитися не може. Це ж святе місце з мільйонними прибутками.

От уявіть собі: вся сім'я втрьох поколіннях – це лікарі державних, а не приватних клінік. Водночас в декларації керівника інституту урології 3 елітних будинки, 6 квартир, понад 1,5 гектари землі під будиночками та більше мільйона доларів заощаджень.



Декларація Возіанових

В сім'ї все настільки добре, що вони можуть навіть дозволити собі позичити комусь третину мільйона доларів. Третину мільйона доларів! А це офіційний дохід сім'ї на десятиліття. І всі ці мільйонні статки при скромних державних зарплатах. Хоча й тут копійкою не розмінюються.

Компанія дружини виграє тендери в інших державних медичних установах тієї ж академії наук. А також академік Возіанов відкрив ще один бізнес разом із іншою лікаркою – діагностичний центр.



Бізнес Возіанова

Чи варто говорити про те, що бізнес партнерка академіка Наталя Макомела працює теж в державній лікарні, а її чоловік – колишній Начальник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення населення Києва Роман Макомела, який пізніше ще й очолював Санепідемстанцію.

От такі у нас державні службовці: і на бізнес, і навіть на приватну садибу з каплицею та купу елітних апартаментів в столиці назбирали.

Тепер ви розумієте, чому підвищувати офіційні зарплати керівники інституту та й взагалі академіки не прагнуть. Навіщо їм та медична реформа, коли треба буде працювати по-білому, офіційно та ще й звітувати.

Навіщо їм підняття офіційної зарплати вдвічі, чи навіть тричі, якщо вони в обхід системи, маючи такі посади в державних клініках заробляють мільйони.

Вони ж царі і Боги в своїх маленьких медичних королівствах, де, як в середньовіччі, крісло керівника передається в спадок, титули "академіків" роздаються лише своїм наближеним, а доступ до ресурсів має обмежене коло людей.

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В той час як весь інший медичний персонал, як раби працюють за копійки та й ту роботу бояться втратити. Саме тому академічне коло – це перші, хто почав критикувати медичну реформу. Саме тому, вони щороку вимагають збільшення бюджету на "медичну" науку, тому що для них – це спосіб заробітку мільйонів, а віддавати свої годівнички без бою ніхто не збирається.