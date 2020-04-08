Святкували приїзд друга з-за кордону: на Житомирщині зафіксували масовий спалах коронавірусу
У місті Малин, що в Житомирській області, зафіксували масові випадки зараження коронавірусом. Сталося це після того, як компанія людей відсвяткувала повернення свого друга з-за кордону. Схожа ситуація і в Бердичівському районі.
У результаті такої недбалості у районному центрі зафіксували спалах COVID-19. Про це на брифінгу 8 квітня повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
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Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону. І зараз ми маємо спалах – вісім випадків у Малині,
– зазначив чиновник.
Схожа ситуація повторилася і в Бердичівському районі Житомирщини. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.
В одній родині син свідомо контактував з людиною, яка приїхала з-за кордону,
– заявив Суслик.
У результаті захворіла його мати, вона перебуває у важкому стані.
Через спалахи недуги влада Житомирської області розглядає можливість повної ізоляції Малина та Бердичева. Хочуть повністю обмежити в'їзди-виїзди в та з цих міст.
Коронавірус на Житомирщині: основне
- Впродовж 7 квітня в Житомирській області зареєстрували 13 випадків зараження COVID-19.
- Загальна кількість становить наразі – 27 людей.
- У лабораторних центрах перевіряють ще 22 підозри захворювання на коронавірус.
- Місцевих жителів закликали не контактувати з людьми, які прибувають з-за кордону.
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