Святкували приїзд друга з-за кордону: на Житомирщині зафіксували масовий спалах коронавірусу

У місті Малин, що в Житомирській області, зафіксували масові випадки зараження коронавірусом. Сталося це після того, як компанія людей відсвяткувала повернення свого друга з-за кордону. Схожа ситуація і в Бердичівському районі.

У результаті такої недбалості у районному центрі зафіксували спалах COVID-19. Про це на брифінгу 8 квітня повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону. І зараз ми маємо спалах – вісім випадків у Малині,

– зазначив чиновник.

Схожа ситуація повторилася і в Бердичівському районі Житомирщини. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

В одній родині син свідомо контактував з людиною, яка приїхала з-за кордону,

– заявив Суслик.

У результаті захворіла його мати, вона перебуває у важкому стані.

Через спалахи недуги влада Житомирської області розглядає можливість повної ізоляції Малина та Бердичева. Хочуть повністю обмежити в'їзди-виїзди в та з цих міст.

Коронавірус на Житомирщині: основне

Впродовж 7 квітня в Житомирській області зареєстрували 13 випадків зараження COVID-19.

Загальна кількість становить наразі – 27 людей.

У лабораторних центрах перевіряють ще 22 підозри захворювання на коронавірус.

Місцевих жителів закликали не контактувати з людьми, які прибувають з-за кордону.