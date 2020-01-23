Святкування Нового року у Пекіні скасовують через спалах смертельного коронавірусу

Влада Китаю бореться з розповсюдженням небезпечного і невідомого коронавірусу, що забрав життя щонайменше у 25 людей. У четвер, 23 січня, було прийнято рішення скасувати святкування Нового року у Пекіні.

Китайська влада вирішила скасувати всі масштабні заходи в Пекіні з нагоди Нового року, який відзначається за місячним календарем 25 січня. Про це повідомляє агенція DPA.

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"Влада Пекіну заборонила проводити багатолюдні заходи, включаючи святкування Нового року, з метою запобігти поширенню нового коронавірусу", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, тисячі китайців виїжджають закордон під час святкування Нового року, а мільйони людей подорожують Китаєм.

Roads leading to and from Wuhan have now been blocked as the city has been placed in quarantine to try and stop the spread of the coronavirus #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/ONlDM0T9Oe — CNW (@ConflictsW) January 23, 2020

Додамо, раніше влада закрила міста Ухань, Хуанган та Ечжоу, а також призупинила всі авіарейси та залізничні сполучення звідти. Також припинилась робота громадського транспорту та метрополітену всередині Уханю.

C'est OFFICIEL. Depuis ce jeudi 10 heures en Chine, les habitants de Wuhan ont été placés en quarantaine par les autorités et tous les transports sont à l'arrêt.



Cette ville compte environ 11 millions d'habitants. La mesure est radicale. Sans doute inédite à cette échelle. pic.twitter.com/0rzHivBl9D — Le thug en personne (@Plantureux) January 23, 2020

Жителям Ухані рекомендують уникати натовпу та мінімізувати громадські зібрання тощо. Також в інтернеті з'являються відео з міста. На одному з них показано, як китайці в паніці намагаються придбати продукти у супермаркеті.

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 23, 2020

Коронавірус – що це? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії.В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

Досі вважали, що коронавірус вражає тварин. Передача від людини до людини досить обмежена. Точні причини спалаху в Китаї ще з'ясовують.

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