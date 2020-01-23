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Святкування Нового року у Пекіні скасовують через спалах смертельного коронавірусу

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Новий рік у Пекіні скасовують через спалах смертельного коронавірусу / Unsplash

Влада Китаю бореться з розповсюдженням небезпечного і невідомого коронавірусу, що забрав життя щонайменше у 25 людей. У четвер, 23 січня, було прийнято рішення скасувати святкування Нового року у Пекіні.

Китайська влада вирішила скасувати всі масштабні заходи в Пекіні з нагоди Нового року, який відзначається за місячним календарем 25 січня. Про це повідомляє агенція DPA.

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"Влада Пекіну заборонила проводити багатолюдні заходи, включаючи святкування Нового року, з метою запобігти поширенню нового коронавірусу", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, тисячі китайців виїжджають закордон під час святкування Нового року, а мільйони людей подорожують Китаєм.

Додамо, раніше влада закрила міста Ухань, Хуанган та Ечжоу, а також призупинила всі авіарейси та залізничні сполучення звідти. Також припинилась робота громадського транспорту та метрополітену всередині Уханю.

Жителям Ухані рекомендують уникати натовпу та мінімізувати громадські зібрання тощо. Також в інтернеті з'являються відео з міста. На одному з них показано, як китайці в паніці намагаються придбати продукти у супермаркеті.

 
Коронавірус – що це?
Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії.В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
 
Досі вважали, що коронавірус вражає тварин. Передача від людини до людини досить обмежена. Точні причини спалаху в Китаї ще з'ясовують.

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Пневмонія в Китаї 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Китай
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