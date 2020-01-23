Святкування Нового року у Пекіні скасовують через спалах смертельного коронавірусу
Влада Китаю бореться з розповсюдженням небезпечного і невідомого коронавірусу, що забрав життя щонайменше у 25 людей. У четвер, 23 січня, було прийнято рішення скасувати святкування Нового року у Пекіні.
Китайська влада вирішила скасувати всі масштабні заходи в Пекіні з нагоди Нового року, який відзначається за місячним календарем 25 січня. Про це повідомляє агенція DPA.
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"Влада Пекіну заборонила проводити багатолюдні заходи, включаючи святкування Нового року, з метою запобігти поширенню нового коронавірусу", – йдеться у повідомленні.
Як відомо, тисячі китайців виїжджають закордон під час святкування Нового року, а мільйони людей подорожують Китаєм.
Додамо, раніше влада закрила міста Ухань, Хуанган та Ечжоу, а також призупинила всі авіарейси та залізничні сполучення звідти. Також припинилась робота громадського транспорту та метрополітену всередині Уханю.
Жителям Ухані рекомендують уникати натовпу та мінімізувати громадські зібрання тощо. Також в інтернеті з'являються відео з міста. На одному з них показано, як китайці в паніці намагаються придбати продукти у супермаркеті.
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