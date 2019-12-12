Як діагностувати стан ротової порожнини за допомогою таблеток
Зубний наліт – звичне явище. Однак, при неправильній гігієні рота він може бути причиною інфекцій, карієсу та загалом поганого стану ротової порожнини.
Лікарка-стоматологиня Мар'яна Коршинська порекомендувала новий спосіб, який допоможе контролювати здоров'я ротової порожнини.
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Таблетки, які не лікують, а діагностують
Зубний наліт – це плівка із харчових залишків та бактерій, яку в нормі (при правильній гігієні) ми зчищаємо щодня. Однак, як зрозуміти, чи ми добре чистимо зуби? Або, як перевірити чи добре чистить зубки дитина?
Виявляється, одним зі зручних способів є таблетки для індикації зубного нальоту.
Таблетки для діагностики ротової порожнини
Після розсмоктування такої таблетки, все, що ви вживали впродовж дня і не зчистили, покаже таблетка.
Адже контроль якості домашньої гігієни – це ваша відповідальність.
Такі таблетки може використовувати стоматолог для контролю, або ж ви самостійно, як додатковий засіб гігієни.
Це доволі зручно, бо ж здоров'я ротової порожнини відповідає за здоров'я загалом.
У синій колір забарвлюється старий зубний наліт, у червоний – новий. Однак, такі особливості слід шукати вже на упакуванні, вони можуть відрізнятися від вказаних.
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