Таблетки, які є в аптечці у кожного, знижують ризик смерті від раку

Пацієнти, які приймають аспірин частіше перемагали пухлини простати, кишківника, шлунку, легенів і яєчників.

Прийом аспірину з періодичністю три рази на тиждень збільшує шанси пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями на перемогу над підступною хворобою, повідомляє The Daily Mail.

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Дослідження експертів з National Institutes of Health за участю 140 тисяч американців показало, що ті з них, які дотримувався цього режиму з аспірином, знижували ризик розвитку пухлин простати, кишківника, легенів або яєчників.

Кому може допомогти аспірин?

Втім, ці переваги стосувалися тільки людей з нормальною вагою. Прийом аспірину не давав додаткових переваг тим, у кого спостерігався дефіцит маси тіла, або його надлишок. Експерти підкреслюють, що необхідно враховувати й інші чинники на зразок того, що люди, які приймають аспірин також в цілому здоровіші.



У США від раку за рік помирає 600 тисяч людей / unsplash.com

Чому це важливо?

Тільки в США до кінця 2019 року рак буде діагностований у 1,8 мільйона громадян. До кінця цього року від пухлин помре 600 тисяч осіб. В Україні щорічно діагностують 135 тисяч нових випадків хвороби та 65 тисяч смертей від онкологічних захворювань.

За останні десятиліття ефективність засобів лікування раку набагато підвищилася, проте найбільш дієві засоби коштують дуже дорого, а часом вони бувають доступні тільки під час клінічних досліджень.

Саме тому лікарі активно закликають людей дотримуватися профілактичних заходів. Необхідно дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від куріння і алкоголю, дотримуватися здорового харчування і фізичної активності.

І ось тепер з'явилися докази того, що винайдений ще в 1899 році аспірин теж допомагає в боротьбі з раком шляхом зменшення рівня запалень в організмі.

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