Таблетки за "потрібним" рецептом: групу фармкомпаній ROST GROUP спіймали на підкупі лікарів

На початку грудня правоохоронці викрили групу фармкомпаній, які упродовж 2018-2019 років давали лікарям хабарі, аби ті, використовуючи своє становище, виписували українцям саме їхні лікарські засоби.

За попередніми даними, сума наданих "винагород" становить 140 мільйонів гривень, що надходили на карткові рахунки медиків, стверджують у прес-службі Нацполіції. В результаті цього препарат "Армадин" увійшов у п'ятірку лідерів серед найпопулярніших лікарських засобів, що призначають лікарі. Йдеться у результатах опитувань, опублікованих на спеціалізованому сайті "Аптека".

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За попередніми даними слідства, гроші на таку "промо-кампанію" знаходили завдяки ухиленню від сплати податків. Схема полягала у тому, що у підприємств замовляли рекламні послуги, які фактично не надавалися. Комерційні структури отримували від фармкоманій гроші, що перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб підприємців. Далі ці кошти передавали представникам підприємств фармацевтичної бізнес-групи, а останні вже перераховували гроші на особисті рахунки лікарів.

Оперативники провели обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання причетних до цієї схеми. Відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу "підкуп особи, яка надає публічні послуги" та "ухилення від сплати податків". Досудове розслідування триває.

Із власних джерел нам вдалося з'ясувати, що йдеться про лікарські засоби "Армадин", "Тризипин" та "Ренейро" виробництва компанії "Мікрохім". Ці препарати призначають при неврологічних та кардіологічних захворюваннях. Їхньою реалізацією займається відома на фармацевтичному ринку група компаній ROST GROUP.



Фармкомпанії платили лікарям, щоб ті виписували рецепти на їхні препарати, зокрема на "Армадин" / Фото: apteka24

Також нам вдалося з'ясувати, що стратегічним партнером української компанії "Мікрохім" є російська фірма "Фармамед". За даними їхнього сайту, саме вона і досі виробляє субстанції для лікарських засобів "Армадин" та "Тризипин". До того ж, компанії мають спільні патенти на винаходи. Цікаво, що в Росії під аналогічною назвою, але з приставкою "б'юті" в упаковці з майже ідентичним дизайном реалізують не лікарський засіб, а крем для обличчя.

Ми звернулись до Нацполіції із офіційним запитом, аби нам підтвердили або спростували інформацію, щодо причетності групи компаній ROST GROUP, проте на момент виходу статті, відповідь ми не отримали. Ми будемо і надалі відслідковувати це питання та інформуватимемо читачів про нові подробиці розслідування.