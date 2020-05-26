Порожні аптеки та маніпуляції політиків: як Україна пережила пандемію свинячого грипу

У 1918 році почалася найчисельніша та найстрашніша епідемія грипу нашої епохи – так звана іспанка. H1N1 підтипу вірусу грипу А захопив світ під час Першої світової війни і призвів до 40 мільйонів жертв. Загалом інфіковані помирали через бактеріальну пневмонію – ускладнення на фоні іспанки. У 1919 році вірус, здавалося, проявився востаннє. Але насправді він затих, щоб згодом знову повернутися.

Через майже 100 років вірус знову проявився, аби спричинити ще одну пандемію – цього разу грипу свинячого. Детальніше про так званий "каліфорнійський грип" – читайте в програмі 24 каналу.

До теми Смертельні пандемії: як людство боролося з недугами, що захопили весь світ

Поява свинячого грипу

Навесні 2009 року з'явився новий вірус грипу А. Його виявили спочатку в США і він швидко поширився всім світом. Цей новий вірус містив унікальну комбінацію генів грипу, раніше не ідентифікованих у тварин чи людей.

Борис Лушняк – контрадмірал Служби охорони здоров'я США у 2008 році попереджав керівництво Штатів про те, що світ, буквально, стоїть на порозі нової пандемії – свинячого грипу. За підрахунками Лушняка, нова недуга могла забрати понад 250 тисяч життів на всій планеті.

Застереження контрадмірала були не безпідставними, але, на щастя кількість загиблих виявилась набагато меншою.



Борис Лушняк / Фото "Голос Америки"

З 2005 до 2009 року медики вже реєстрували свинячий грип. Але випадків захворювання було зовсім небагато. За 4 роки – лише 12 інфікованих. Половина мали контакти зі свинями: хтось працював на фермі, хтось розводив тварин самотужки.

У березні 2009 року свинячий грип почали масово фіксувати у Мексиці. Велику кількість хворих з однаковими симптомами списали на сезонний грип.

Масове поширення нового різновиду грипу

Саме в цій країні, очевидно, виник новий різновид вірусу грипу, з яким людство ще не стикалося. Така метаморфоза відбулась у федеральному окрузі Мехіко, населення якого сягає 20 мільйонів осіб. Біля цього мегаполіса функціонує комплекс великих свиноферм, на яких у 2008 – 2009 роках було зареєстровано значні спалахи грипу серед цих тварин.



Спалах нового типу грипу виявили серед свиней / Фото PigUA.Info

Менше, ніж за місяць недуга дісталася й до Штатів – з'явилася у Каліфорнії. Медики зафіксували 2 випадки захворювання у десятирічного хлопчика та дев'ятирічної дівчинки.

Цікаво, що випадки відбулися майже одночасно та на відстані у понад 150 кілометрів один від одного. Це були перші, але зовсім не останні повідомлення про свинячий грип.

Симптоми цього типу схожі з симптомами звичайного грипу.

Хвороба - симптоми підвищення температури,

кашель,

біль у горлі,

болі в тілі,

головний біль

озноб

втома. Деякі люди зі свинячим грипом повідомили про діарею або блювоту. Також мовилося про важкі захворювання, наприклад, пневмонію або дихальну недостатність. Відомо, що свинячий грип призводив і до смерті.

Недуга найперше вражала молодь. Тоді як у людей з категорії 60+ нерідко були антитіла до свинячого грипу. H1N1 був унікальним: комбінацію генів вірусу грипу раніше не виявляли ні у тварин, ні в людей. Але його РНК була дуже схожою до недуги, яка до того вражала свиней.

Спершу науковці вважали, що хворобу можна підчепити від худоби. І логіка у цьому була: у більшості випадків інфіковані люди контактували з тваринами. Наприкінці квітня 2009 український держкомітет ветеринарної медицини навіть заборонив ввозити свинину та живих свиней зі США, Мексики, Нової Зеландії та Канади.

Згодом, після детальніших досліджень, виявилося, що вірус грипу не діяв на свиней. Він вражав лише людський організм. Втім, за недугою вже закріпилася саме назва "свинячий грип".

Довідка. Більшість інфікованих людей одужує за кілька тижнів без специфічного лікування. Однак для дітей, літніх людей та осіб, які страждають від серйозних захворювань, грип становить небезпеку — він може призвести до ускладнень основних захворювань, розвитку пневмонії і смерті.

Коли свинячий грип виявили в Україні

25 вересня, за пів року пандемії, кількість хворих грипом штаму A/H1N1 на всій планеті перевищила 308 тисяч людей, а кількість смертей наблизилось до 4,5 тисяч. Саме тоді свинячий грип нахлинув і на Україну – під час другої хвилі недуги, яка розпочалася восени.

Вже 30 жовтня Міністерство охорони здоров'я оголосило епідемію свинячого, або так званого каліфорнійського грипу.

"Це дуже небезпечне захворювання, яке може загрожувати життю людини. У зв'язку з цим уряд оголосив епідеміологічний стан, але панікувати категорично не треба", – повідомила експрем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко.

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Але без паніки епідемія грипу не обійшлася. Першою в Україні постраждала Тернопільська область. Саме там зареєстрували перших офіційних хворих. Недуга в українців перебігала тяжко, з ускладненнями. У померлих після розтину виявили тотальне запалення обох легень і набряк легеневих тканин.

Люди просто задихалися, бо повітря не могло потрапити до уражених легень, заповнених рідиною.

Маніпуляції українських політиків щодо нового типу вірусу

Серед населення поширювалися чутки, що Тернопільщина, і загалом Західна Україна, зазнала біологічної атаки невідомими вірусами. Цю думку підхопили деякі політики-популісти. Назавжди запам’ятався емоційний виступ на телебаченні депутатки Верховної Ради Інни Богословської, яка безапеляційно заявила, що в Західній Україні поширюється легенева чума.



Інна Богословська / Фото з соцмереж політикині

До маніпуляцій грипом вдавалися й інші політики, адже епідемія застала Україну на порозі президентської передвиборчої кампанії. Тож хвороба, яка так швидко "спалювала" людей, не обійшлася без підкилимних політичних ігор.

Так, наприклад, Анатолій Гриценко закликав керівництво держави використати у боротьбі зі свинячим грипом медичні можливості української армії.

Тоді кожен ділився своїми рецептами, як подолати вірус: президент Віктор Ющенко радив частіше провітрювати приміщення, прем’єр Юлія Тимошенко закликала шити марлеві маски для себе й близьких, а тодішній лідер опозиції Янукович запевняв, що від грипу його врятувало обливання холодною водою.

Зверніть увагу. Віктор Янукович звинуватив тодішню прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко в тому, що саме вона завезла до України людей, хворих на свинячий грип.

Ситуація зі свинячим грипом в Україні

За час пандемії свинячого грипу в Україні зареєстрували понад 6 мільйонів хворих, у яких були симптоми гострої респіраторної інфекції. З них летальних випадків – 1120.

Але ситуація 2009 року дуже нагадує історію з коронавірусом: медики запевняли, що хворих могло бути набагато більше. Хтось міг лікуватися вдома, хтось – мати надто легку форму, аби запідозрити в себе новий вірус. Однак у 9 областях України оголосили карантин у зв'язку з розповсюдженням грипу.

Міністерство охорони здоров'я створило штаб зі запобігання свинячого грипу. Саме тоді, чи не вперше за часи незалежності, в країні ввели жорсткий масковий режим. Люди шукали рятунку в аптеках: скуповували знамениті препарати проти грипу: таміфлю, рекомендований ВООЗ, та аміксин, а ще – антибіотики та марлю на маски.

Уже в грудні 2009 року ситуація покращилася. Школи та університети відновили навчання, люди почали користуватись громадським транспортом. У аптеках ліки перестали бути дефіцитом.

У серпні 2010 року ВООЗ оголосила про завершення пандемії. Так званий свинячий грип забрав понад 18 тисяч життів. Хоча минули вже десятиліття, вчені й надалі досліджують цей штам, аби в майбутньому вберегтися від схожих модифікованих вірусів.

Як захиститися від недуги

Краще захистити себе від таких недуг, ніж згодом лікуватися. Найбільш ефективним є проведення профілактичних щеплень. Щеплення дадуть захист від трьох основних штамів вірусу, які циркулюють цього сезону, включно з підтипом H1N1, який називають "свинячим грипом".

Також медики радять при грипі не зловживати антибіотиками, ретельно мити руки та пити багато рідини. Ці поради можуть вберегти і від багатьох інших захворювань.