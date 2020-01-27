Так швидко не поширювався жоден вірус: через тиждень в Ухані буде 200 тис хворих – епідеміолог

Один заражений коронавірусом інфікує до чотирьох здорових осіб. Зараз інфікованих на 1300% більше, ніж тиждень тому. Фахівці зазначили, що для того, аби зупинити епідемію, потрібно ліквідувати 75% передачі.

Фахівці з США і Великобританії опублікували звіт, щодо поширення китайського коронавірусу 2019 nCoV: через два тижні, у світі буде 250 000 заражених новим вірусом. Вірус заразний протягом інкубаційного періоду – тобто поширюють його носії, у яких ще не проявилися симптоми.

Читайте також: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Прогнози епідеміологів

Найнебезпечніший показник – фактор репродукції інфекції, що визначає, кількість здорових людей, котрих інфікує один хворий.

Відтак, вчені встановили показник передачі інфекції, він становить від 3,6 до 4. Це говорить про те, що для того аби зупинити зростання епідемії, необхідно скоротити шляхи передачі інфекції у 75% випадків. Розрахунки проводилися за даними станом на 21 січня.



У Китаї закрили на карантин 24 провінції/Фото:REUTERS

Ризики пандемії

Епідеміолог з Гарварда Ерік Фейгл-Дін підкреслює, що "ніколи в житті не бачив цифри в 3,8" і чекає "термоядерної пандемії".

Він також наводить цитати з іншого дослідження, де показник поширення оцінюється у 2,8.

Втім, це все ж невтішні цифри. Для порівняння: у вірусу атипової пневмонії (SARS), який спалахнув у 2003 році показник становив 2,0–3,5. Однак цей вірус не передавався під час інкубаційного періоду, а симптоми були чітко вираженими. Фактор репродукції після карантину знизився до 0,4.

Для Уханя – 11-та мільйонного міста в Китаї, який став епіцентром епідемії – команда на чолі з Джонатаном Рідом розрахувала, що при збереженні нинішнього фактора поширення, у місті буде сто дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять дев'ять інфікованих. Коронавірус стрімко шириться по інших містах в Китаї та вийшов за межі країни.

Випадки "експорту" інфекції за кордон почастішають, а основний удар візьмуть на себе Таїланд, Японія, Тайвань, Південна Корея і Гонконг,

– йдеться у звіті.

Схожі розрахунки містить і інша модель, представлена фахівцями з Гонконгу. В Ухані вже 44 000 заражених, а інфекція поширилася по всіх великих містах материкового Китаю. За цією моделлю число хворих подвоюється кожні 6,2 дня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.