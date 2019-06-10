Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
Частіше відчуваєте слабкість, різко змінюєте свій настрій і сповільнено думаєте? Причиною таких симптомів може бути нестача заліза, відтак – низький показник гемоглобіну в крові.
Які продукти слід їсти для того, щоби його підвищити, Здоров’ю24 розповіла експертка зі здорового харчування Ольга Дорош.
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За її словами, гемоглобін є одним зі складних білків, який міститься в еритроцитах крові. Він переносить кисень та інші гази по кровоносній системі й доставляє їх в усі клітини нашого тіла. Головна складова цього макроелементу, – залізо.
Дітям та дорослим чоловікам рекомендують споживати 8-10 мг заліза, тоді як жінкам – удвічі більше. Щодо рівня гемоглобіну, то прийнятними вважаються показники 130-170 г/л і 120-160 г/л відповідно (г/л – грами на літр крові).
У якому м’ясі найбільше заліза?
За походженням цього макроелементу продукти можна поділити на тваринні й рослинні. У перших міститься гемове залізо – те, яке утворило гемоглобін у крові тварин і є схожим на людське. Такого організм може засвоїти 15-35%.
Якщо говорити про цифри, то м’ясо містить 1-4 мг заліза у 100 г: найбільше його в яловичині, найменше – у птиці. Теляча печінка має в собі від 16 мг заліза, куряча – 6 мг.
Серед м'яса найбільше заліза у яловичині/Агрополіт
М'ясо наша співрозмовниця радить запікати чи поєднувати з зеленню: "Наприклад, можете споживати тваринні джерела заліза з овочами, які містять вітамін С (петрушка, сира білокачанна, синя та квашена капусти, броколі, болгарський перець тощо). Вони посприяють кращому засвоєнню феруму".
Для того, щоб залізо засвоювалось ліпше, м'ясо варто поєднувати з овочами/Delimano
Топ-5 рослинних продуктів, які допоможуть підвищити гемоглобін
Залізо рослинного походження є негемовим і в організмі людини засвоюється від 2 до 20%.
У 100 г червоного буряка міститься 2,5 мг заліза/Pixabay
Посередині списку розмістився червоний буряк (2,5 мг на 100 г).
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