Там не вірять у COVID-19: Бразилія вийшла на четверте місце в світі за кількістю хворих

У Бразилії 17 травня різко зросла кількість хворих на коронавірусну хворобу. Загалом там вже понад 233 тисячі хворих. За цим показником країна вийшла на четверте місце в світі, обігнавши Італію та Іспанію.

Тепер Бразилія за кількістю інфікованих на COVID-19 поступається лише США, Росії та Великобританії. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

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Яка зараз ситуація з коронавірусом у Бразилії

Протягом останньої доби в Бразилії зафіксували близько 15 тисяч нових випадків (14 919). Такі дані надало міністерство охорони здоров'я країни.

Загальна кількість смертей в результаті коронавірусу збільшилася до 15 633.

При цьому в Бразилії, в порівнянні з США, Росією і Великобританією, тестується лише невеличка частка населення. Тому реальна кількість інфікованих, ймовірно, значно вища.

Чому президент Бразилії не вірить в небезпеку COVID-19

Західні ЗМІ прогнозують, що різке зростання кількості інфікованих в Бразилії посилить тиск на президента Жаїра Болсонару, який заперечує небезпеку від коронавірусу.

Болсонару називає коронавірус "незначним грипом" і різко критикує місцевих чиновників, які вирішили ввести карантинні обмеження в своїх регіонах. Він наголошує, що закриття на карантин магазинів, ресторанів і шкіл вдарить по економіці Бразилії.

Через конфлікт з президентом щодо заходів по боротьбі з коронавірусом 16 травня зі своєї посади пішов уже другий за місяць міністр охорони здоров'я.

Коли хворих було ще 5 тисяч, Болсонару відповів так: "На жаль. Що ви хочете, щоб я з цим зробив? Я не вмію творити дива" .

. Втім, лікарні переповнені, а ритуальні служби мають працювати на межі можливостей.

Медичний держсекретар Ріо-де-Жанейро назвав криву захворювання "некерованою". Є повідомлення про приготування братських могил та нестачу трун. Карантину практично немає, кордони залишаються відкритими.

Що відомо про скандального президента Бразилії Жаїра Болсонару?Болсонару – 63-річний військовий у відставці. У минулому парашутист-десантник. Він часто позиціює себе як антисистемний протестний політик.



У ЗМІ Балсонару називали бразильським Дональдом Трампом через надмірну ексцентричність. Під час передвиборчої агітації він використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964 – 1985 роках.

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