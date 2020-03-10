Температурний скринінг знаходить тільки одного з трьох хворих на коронавірус

Скринінг мандрівників може виявити тільки один з трьох випадків коронавірусу, а це значить, що випадків захворювання набагато більше.

Марк Ліпсітч, глава Центру динаміки інфекційних захворювань при Гарвардській школі охорони здоров'я імені Чана, заявив, що недавнє моделювання порівняло кількість людей, у яких, ймовірно, проявляються симптоми коронавірусу, з числом, виявленим в програмах скринінгу мандрівників, з використанням надійної програми в Сінгапурі як світового золотого стандарту.

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Результат показав, що процедури в більшості країн пропускають дві третини мандрівників з симптомами коронавірусу, що, за словами Ліпсіча, може пояснити нещодавню появу групи випадків у Вашингтоні, де померло 10 осіб.

Ліпсітч сказав, що мандрівники, хворі коронавірусом прибули в США чотирма-шістьма тижнями раніше, але їх пропустили при скринінгу, що призвело до спалаху в Сіетлі.

Інфікування SARS-CoV-2 (офіційна назва коронавірусу) можливо чекає 20-60% населення землі. Вчений стверджує, що широкий діапазон є показником невизначеності, що зберігається даних.

Головне про Covid-19

Станом на 10 березня на китайський коронавірус кількість хворих зросла до 114 452 людей, з них померли – понад 4 тисячі осіб. Одужали 62 тисячі людей.

Коронавірус поширився на усі європейські країни, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – понад 9 тисяч людей.

У решті світу найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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