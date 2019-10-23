МОЗ зменшило кількість протипоказань для вакцинації

Міністерство охорони здоров'я затвердило новий перелік протипоказань до проведення вакцинації.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Зоряна Скалецька “Підписала наказ, яким актуалізовано перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень. Тепер слово за Міністерством юстиції України, яке повинно забезпечити державну реєстрацію цього наказу”.

За її словами, надмірний, обтяжений, інколи необґрунтований перелік протипоказань до проведення профілактичних щеплень був перепоною для високого охоплення вакцинацією населення.

"Новий перелік протипоказів розроблено з урахуванням рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунізації, які базуються на доказовій медицині та рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Центрів з контролю та профілактики захворювань", – зазначила міністерка.

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