Терапія, яка може позбавити непереносимості глютену

Непереносимість глютену й інших білків зі злакових культур називають целіакію. Люди, що не переносять глютен, страждають від постійних розладів шлунково-кишкового тракту, якщо хоч трохи порушують дієту. Досі вважали, що лікування від целіакії немає, але дослідники з Фінляндії довели протилежне – можна зробити так, щоб організм хворого сприймав глютен з їжі й повноцінно його переварював.

Експериментальну терапію вже успішно протестували на мишах. Робота опублікована на сайті Гельсінського університету.

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Люди з целіакію хворіють на кишкові розлади через те, що ворсинки слизової оболонки кишківника руйнуються і процес всмоктування поживних речовин порушується. Лікування проти целіакії поки немає і єдиним способом підтримки здоров'я залишається безглютенова дієта.

Але тепер група дослідників з Фінляндії з'ясували, що наночастинки з гліадином можуть дозволити людям з целіакію харчуватися звичайною їжею.

Гліадин це розчинена в спирті фракція глютену.



Люди, які не переносять глютен, змушені виключити з раціону злаки/Фото:Unsplash

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Відомо, що втрата толерантності до гліадину викликана порушенням регуляції гліадин-специфічних Т-лімфоцитів імунної системи. Саме ці порушення призводять до того, що слизова оболонка кишківника руйнується. Вчені вирішили з'ясувати, чи можуть наночастинки з гліадином перепрограмувати роботу імунних клітин.

Що пропонують вчені

Ін'єкції гліадину знижували у мишей запалення і пошкодження тканин, а також позитивно впливали на гени, пов'язані з імунною толерантністю.

Результати доводять, що терапія має імуномодулюючі властивості та може змусити Т-лімфоцити знову переносити глютен,

– зазначили автори дослідження.

Потенційно це означає, що лікування целіакії можливе.

Целіакія може бути вродженою чи набутою. Менше половини випадків обумовлені генетично, інші причини розвитку хвороби поки невідомі.

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