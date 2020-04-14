Терміни карантину залежатимуть від дисципліни на Пасху, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що ситуація з коронавірусом в Україні поки що стабілізувалася. За його словами, різкого стрибка вдалося уникнути завдяки громадянам, які дотримуються самоізоляції.

Під час онлайн-звернення Володимир Зеленський запевнив, що розслаблятися зарано та "дуже небезпечно".

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Президент зазначив, що Іспанія та Італія вже минули пік коронавірусу, але в Україні його поки що не було.

У нас попереду ключовий, визначальний період – саме двадцяті числа квітня. Саме тому так важливо кожному українцю залишатися вдома.

– сказав Зеленський.

Президент нагадав українцям й про випадки зараження у Києво-Печерській лаврі, на території якої СOVID-19 заразилися майже 100 людей.

Для коронавірусу не важливі ваші національність, стать та віросповідання… Вкотре закликаю вас на Великодні свята бути вдома,

– додав президент.

Зеленський запевнив, що влада домовилася з українськими медіагрупами, аби кожен охочий зміг подивитися трансляцію богослужінь з усіх церков на телеканалах.

Кожен з нас розуміє, що цьогоріч доведеться змінювати традиції та робити це заради власної безпеки. Це зрілість і мудрість нації. Від нашої поведінки на Пасху і дисципліни будуть залежати подальші терміни карантину,

– заявив він.

Президент зазначив, що самоізоляція на Великдень не стосується лише освячення святкових кошиків у церквах. Він додав, що варто утриматися й від пікніків та походів у гості.

Ми всі хочемо якнайшвидше подолати хворобу, мати хороше і традиційне літо. Тож давайте разом постараємось та будемо святкувати Великдень вдома,

– додав президент.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

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