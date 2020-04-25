Тернополянин, який повернувся з Польщі, скоїв самогубство під час обсервації

39-річний тернополянин, який 14 квітня повернувся з Польщі, покінчив з життям під час обсервації.

Про це повідомив Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом на сторінці у фейсбуці.

Читайте також В Україні на коронавірус захворіли понад 1500 лікарів

Чоловік два роки жив майже весь час жив за кордоном. 20 квітня потрапив на обсервацію в міську лікарню №3.

"Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі в день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття", – йдеться у джерелі.

Чоловік був одружений, виховував чотирьох дітей. Йому ніхто не приносив до лікарні передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій жив один, був індивідуальний санвузол і балкон,

– повідомили у штабі.

Ввечері 24 квітня чоловік закрився в палаті, а на вечірньому обході медики не змогли відкрити двері і викликали поліцію. Причину самогубства встановлює слідство.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.