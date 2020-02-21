Терпіла, бо вірила, що одружуються раз на життя: як Україна бориться з домашнім насильством

В Україні від домашнього насильства потерпають приблизно 2 мільйони жінок. І лише менше третини – наважуються про це говорити та звертатися по допомогу. Це попри те, що на їхньому боці закон. Які успіхи України на шляху до подолання домашнього та гендерного насильства впродовж наступних 10 років – читайте далі.

В Україні щороку відкривають спеціалізовані заклади, у яких допомагають жертвам домашнього насильства. Це – притулки для прихистку жінок та телефон довіри.

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Щонайменше кожна п'ята жінка в Україні потерпає від домашнього насильства. А свідками та жертвами батьківської тиранії стають майже 3 мільйони дітей. Ці данні оприлюднили представники Фонду ООН під час форуму з протидії домашньому та гендерному насильству. У ньому взяли участь перша леді країни Олена Зеленська, посли Великобританії та Канади, представники ряду міжнародних організацій та владних структур.

Мій чоловік почав проявляти фізичне насилля, він міг схопити за шию при інших людях. Я все терпіла, тому що з дитинства вірила, що одружуються один раз на все життя,

– розповіла учасниця форуму.

Головне, як зазначили учасники форуму, змінити ситуацію безпорадності та захистити жертв домашнього насильства.

Побиття, страхи, сором – все це не виносять на публіку. Це не є темою для суспільного діалогу. І, на жаль, відсутній повноцінний захист жертв з боку держави. Ми маємо разом з вами змінити цю ситуацію безпорадності,

– наголосила перша леді України.

Довідка: британські вчені з'ясували, що у жертв домашнього насильства ризик померти від різних причин більший на 44%. Вважається, що гостра стресова ситуація, яка спровокована домашнім насильством, може пошкодити імунну систему і викликати зміни у мозку, які призведуть до збільшення ризику фізичних і психологічних порушень.

Як в Україні допомагають жертвам домашнього насильства:

У лютому почала працювати гаряча лінія. ЇЇ оператори готові цілодобово приймати дзвінки від постраждалих, консультувати, надавати психологічну та юридичну допомогу.

У кількох містах України вже відкрилися притулки для жертв насильства.

Також працюють мобільні бригади та денні стаціонари соціально-психологічної допомоги. Їх допомагають створювати міжнародні організації та фонд ООН.



У лютому почала працювати гаряча лінія / Фото: Рinterest

"Потрібно мати велику сміливість, щоб говорити про це. І нам варто дбати не лише про постраждалих, ай про тих фахівців та волонтерів які допомагають, які працюють з жертвами. Ми усі, маємо об'єднатися", – наголосив регіональний директор UNFRA Ієн Мак-Файлер.

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс додала, що ці явища порушують права людини, а також знищують впевненість людей у собі й можливість жити щасливим і повноцінним життям.

Це шкодить розвиткові країни в цілому. Ми маємо зробити усе можливе, щоб ця тема залишалася у центрі уваги на національному та регіональному рівнях,

– заявила Мелінда Сіммонс.

Учасники форуму закликали усіх небайдужих людей об'єднатися, аби разом протидіяти поширенню цього ганебного явища та захистити жертв домашнього насильства.

Дивіться фото з форуму подолання насильства / Автор: Київська міська рада



Домашнє насильство в Україні / Інфографіка 24 каналу