Тест на алкоголізм: дізнайтесь, чи є у вас залежність

Синдром залежності визначається як комплекс фізіологічних, поведінкових і когнітивних явищ, при яких вживання психоактивної речовини починає займати головне місце в системі цінностей людини.

Без лікування зловживання алкоголем може швидко вийти з-під контролю. Виявлення ознак зловживання алкоголем і отримання належного лікування може суттєво змінити процес одужання (точніше забезпечити тривалу ремісію, вилікуватися від залежності не можна), розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Ось деякі з найбільш поширених симптомів зловживання алкоголем:

Короткочасна втрата свідомості або короткочасна втрата пам'яті. Роздратованість і різкі перепади настрою. Виправдовування за вживання алкоголю, наприклад, щоб "розслабитися", "впоратися зі стресом" або "відчувати себе нормально". Ізоляція і віддалення від друзів та членів сім'ї. Вживання алкоголю в наодинці або в таємниці Похмілля Зміна зовнішнього вигляду та групи знайомих

Незалежно від того, наскільки незначною на перший погляд може здаватися проблема з алкоголем, симптоми зловживання не слід ігнорувати.

Існує кілька способів, які допомагають визначити, чи є у людини проблеми алкоголем.

Один з них – CAGE, який складається всього з 4 питань:

Чи виникало у вас відчуття того, що вам слід скоротити вживання спиртних напоїв?

Викликало у вас відчуття роздратування, якщо хтось з близьких (друзі, родичі) говорив вам про необхідність скоротити вживання спиртних напоїв?

Чи відчували ви почуття провини, пов'язане з вживанням спиртних напоїв?

Чи виникало у вас бажання випити алкоголь, як тільки ви прокидалися після застілля?

Відповіді оцінюють наступним чином:

Позитивна відповідь на одне з чотирьох питань (навіть на останнє) не дає підстав вважати, що людина має проблеми з алкоголем;

Позитивні відповіді на два питання свідчать про помірне споживання алкогольних напоїв.

Позитивні відповіді на три питання свідчать про систематичне споживання алкоголю.

Позитивні відповіді на всі чотири питання вказують на алкогольну залежність.

Негативні відповіді на всі чотири питання свідчать про тверезий спосіб життя.

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