Тест на COVID-19 перед операцією мають робити безкоштовно, – Степанов

Кабмін дозволив під час карантину проводити планові оперативні втручання. Проте, щоб уникнути інфікування лікарів та убезпечити їх, усім пацієнтам безкоштовно робитимуть тест на коронавірус.

Тестування перед плановою операцією буде безкоштовним. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Якщо у пацієнта запланована операція, за 2-3 дні до неї йому проводитимуть ПЛР-тестування. До отримання результатів пацієнти повинні будуть перебувати у самоізоляції, і лише після негативного результату на COVID-19 – відправлятимуть до лікарні.

Коли є підтвердження негативного результату. Людину госпіталізують до лікарні для планової операції. Це зроблено, щоб унеможливити внутрішньолікарняне поширення COVID-19,

– зазначив Степанов.

Він додав, що тестування буде безкоштовним, адже у державі наразі є така можливість. Водночас коротко омовився, що була ситуація ,коли пацієнти за власний кошт оплачували тестування: йдеться про випадок з онкохворими дітьми в "Охматдиті".

Детальніше про ситуацію із платним тестуванням в "Охматдиті" читайте за посиланням.



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