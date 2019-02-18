Тест на кількість віджимань: що він може розповісти про ваше здоров'я

Чи можете ви зробити 40 віджимань від підлоги? Здатні здійснити це чоловіки мають на 96% знижений ризик хвороб серця, як з'ясували дослідники.

Медики з США та Італії провели ретроспективне дослідження, розпочате в 2000 році. Співробітники 10 пожежних департаментів в штаті Індіана регулярно проходили медичні огляди, а також тести на віджимання і толерантність до фізичного навантаження, пише Journal of the American Medical Association.

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Аналіз 1104 анкет показав, що у учасників дослідження, які могли виконати 40 віджимань, ризик виникнення серцево-судинних захворювань протягом наступних 10 років був на 96% менше, ніж у тих, хто виконував менше 10 віджимань.



Здатність віджиматися від підлоги знижує ризик виникнення хвороб серця

У групі учасників, які виконували від 21 до 30 віджимань, ризик виявився на 75% менше, ніж у групи, в якій віджималися від 0 до 10 разів.

Дослідники відзначили, що для уточнення даних необхідні масштабніші дослідження, однак вже зараз можна сказати, що тест на кількість віджимань можна використовувати в якості найпростішого методу для оцінки функціонального стану організму.

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