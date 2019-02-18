Тест на кількість віджимань: що він може розповісти про ваше здоров'я

1766 Читать новость на русском
Тест на кількість віджимань
Тест на кількість віджимань / pixabay.com

Чи можете ви зробити 40 віджимань від підлоги? Здатні здійснити це чоловіки мають на 96% знижений ризик хвороб серця, як з'ясували дослідники.

Медики з США та Італії провели ретроспективне дослідження, розпочате в 2000 році. Співробітники 10 пожежних департаментів в штаті Індіана регулярно проходили медичні огляди, а також тести на віджимання і толерантність до фізичного навантаження, пише Journal of the American Medical Association.

Читайте також: Вчені вперше вживили штучне серце з можливістю бездротової зарядки

Аналіз 1104 анкет показав, що у учасників дослідження, які могли виконати 40 віджимань, ризик виникнення серцево-судинних захворювань протягом наступних 10 років був на 96% менше, ніж у тих, хто виконував менше 10 віджимань.

Віджимання
Здатність віджиматися від підлоги знижує ризик виникнення хвороб серця

У групі учасників, які виконували від 21 до 30 віджимань, ризик виявився на 75% менше, ніж у групи, в якій віджималися від 0 до 10 разів.

Дослідники відзначили, що для уточнення даних необхідні масштабніші дослідження, однак вже зараз можна сказати, що тест на кількість віджимань можна використовувати в якості найпростішого методу для оцінки функціонального стану організму.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Окупанти видали дітям підручники, що розпалюють ненависть до кримських татар: фото
сьогодні
3926
Теги: Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
14 лютого 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
53000
Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
14 лютого 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 1374
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
13 лютого 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1675
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2690
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 5179
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8592
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук