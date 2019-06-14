Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад

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Тест на тривогу
Тест на тривогу / Здоров'я 24

Тест дозволяє оцінити ступінь вираженості різних фобій, панічних атак і інших тривожних розладів. Результати скажуть, чи є у вас причини для хвилювання.

Госпітальна шкала тривоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) розроблена для первинного виявлення тривоги в умовах загальномедичної практики.

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Як проходити тест?

Шкалу необхідно заповнити за 7–10 хвилин самостійно, без обговорення. За всіма пунктами повинні бути обрані відповіді. Кожному твердженням шкали HADS відповідають чотири варіанти відповіді. Виберіть і відзначте ту з відповідей, яка відповідає вашому стану протягом останніх 7 днів. Не роздумуйте довго над відповіддю на питання. Ваша перша реакція буде найправдивішою.

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Оцінка рівня тривоги

Інтерпретація HADS:
• 0–7 балів – відсутність вірогідно виражених симптомів;
• 8–10 балів – субклінічно виражена тривога;
• 11 балів і більше – клінічно виражена тривога.

Якщо сума балів склала 8 балів і більше, необхідна консультація психіатра для призначення необхідного лікування.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Публікації Депресія Психологія Тести
Джерело: Здоров'я 24
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