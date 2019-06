Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад

Тест дозволяє оцінити ступінь вираженості різних фобій, панічних атак і інших тривожних розладів. Результати скажуть, чи є у вас причини для хвилювання.

Госпітальна шкала тривоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) розроблена для первинного виявлення тривоги в умовах загальномедичної практики.

Як проходити тест?

Шкалу необхідно заповнити за 7–10 хвилин самостійно, без обговорення. За всіма пунктами повинні бути обрані відповіді. Кожному твердженням шкали HADS відповідають чотири варіанти відповіді. Виберіть і відзначте ту з відповідей, яка відповідає вашому стану протягом останніх 7 днів. Не роздумуйте довго над відповіддю на питання. Ваша перша реакція буде найправдивішою.

Оцінка рівня тривоги

Інтерпретація HADS:

• 0–7 балів – відсутність вірогідно виражених симптомів;

• 8–10 балів – субклінічно виражена тривога;

• 11 балів і більше – клінічно виражена тривога.

Якщо сума балів склала 8 балів і більше, необхідна консультація психіатра для призначення необхідного лікування.

