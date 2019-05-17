Тест на рівень тривоги
Тест дозволяє оцінити ступінь вираженості різних фобій, панічних атак і інших тривожних розладів. Результати скажуть, чи є у вас причини для хвилювання.
Госпітальна шкала тривоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) розроблена для первинного виявлення тривоги в умовах загальномедичної практики.
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Як проходити тест?
Шкалу необхідно заповнити за 7–10 хвилин самостійно, без обговорення з ким-небудь. За всіма пунктами повинні бути обрані відповіді. Кожному твердженням шкали HADS відповідають чотири варіанти відповіді. Виберіть і відзначте ту з відповідей, яка відповідає вашому стану протягом останніх 7 днів. Не роздумуйте довго над відповіддю на питання. Ваша перша реакція буде найбільш вірною.
Оцінка рівня тривоги
1. Я відчуваю напругу, мені недобре.
3 – весь час
2 – часто
1 – час від часу, іноді
0 – зовсім не відчуваю
2. Я відчуваю страх, здається, ніби щось жахливе може ось-ось статися.
3 – безумовно це так, і страх дуже великий
2 – так, це так, але страх не дуже великий
1 – іноді, але це мене не турбує
0 – зовсім не відчуваю
3. Неспокійні думки крутяться у мене в голові
3 – постійно
2 – більшу частину часу
1 – час від часу і не так часто
0 – тільки іноді
4. Я легко можу сісти та розслабитися.
0 – безумовно це так
1 – напевно, це так
2 – лише зрідка це так
3 – зовсім не можу
5. Я відчуваю внутрішнє напруження або тремтіння.
0 – зовсім не відчуваю
1 – іноді
2 – часто
3 – дуже часто
Тривога може заважати жити повноцінним життям
6. Я відчуваю непосидючість, мені постійно потрібно рухатися
3 – безумовно це так
2 – напевно, це так
1 – певною мірою це так
0 – зовсім не відчуваю
7. У мене буває раптове відчуття паніки
3 – дуже часто
2 – досить часто
1 – не так вже й часто
0 – зовсім не буває
Після заповнення підсумуйте бали.
Інтерпретація HADS:
• 0–7 балів – відсутність вірогідно виражених симптомів;
• 8–10 балів – субклінічно виражена тривога;
• 11 балів і більше – клінічно виражена тривога.
Якщо сума балів склала 8 балів і більше, необхідна консультація психіатра для призначення необхідного лікування.
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