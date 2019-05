Тест на рівень тривоги

Тест дозволяє оцінити ступінь вираженості різних фобій, панічних атак і інших тривожних розладів. Результати скажуть, чи є у вас причини для хвилювання.

Госпітальна шкала тривоги HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) розроблена для первинного виявлення тривоги в умовах загальномедичної практики.

Як проходити тест?

Шкалу необхідно заповнити за 7–10 хвилин самостійно, без обговорення з ким-небудь. За всіма пунктами повинні бути обрані відповіді. Кожному твердженням шкали HADS відповідають чотири варіанти відповіді. Виберіть і відзначте ту з відповідей, яка відповідає вашому стану протягом останніх 7 днів. Не роздумуйте довго над відповіддю на питання. Ваша перша реакція буде найбільш вірною.

Оцінка рівня тривоги

1. Я відчуваю напругу, мені недобре.

3 – весь час

2 – часто

1 – час від часу, іноді

0 – зовсім не відчуваю

2. Я відчуваю страх, здається, ніби щось жахливе може ось-ось статися.

3 – безумовно це так, і страх дуже великий

2 – так, це так, але страх не дуже великий

1 – іноді, але це мене не турбує

0 – зовсім не відчуваю

3. Неспокійні думки крутяться у мене в голові

3 – постійно

2 – більшу частину часу

1 – час від часу і не так часто

0 – тільки іноді

4. Я легко можу сісти та розслабитися.

0 – безумовно це так

1 – напевно, це так

2 – лише зрідка це так

3 – зовсім не можу

5. Я відчуваю внутрішнє напруження або тремтіння.

0 – зовсім не відчуваю

1 – іноді

2 – часто

3 – дуже часто



Тривога може заважати жити повноцінним життям

6. Я відчуваю непосидючість, мені постійно потрібно рухатися

3 – безумовно це так

2 – напевно, це так

1 – певною мірою це так

0 – зовсім не відчуваю

7. У мене буває раптове відчуття паніки

3 – дуже часто

2 – досить часто

1 – не так вже й часто

0 – зовсім не буває

Після заповнення підсумуйте бали.

Інтерпретація HADS:

• 0–7 балів – відсутність вірогідно виражених симптомів;

• 8–10 балів – субклінічно виражена тривога;

• 11 балів і більше – клінічно виражена тривога.

Якщо сума балів склала 8 балів і більше, необхідна консультація психіатра для призначення необхідного лікування.

