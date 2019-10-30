Волосся може допомогти діагностувати шизофренію

Найкращий спосіб провести діагностику – скористатися надійним біомаркером. Наразі найоб'єктивнішим маркером для шизофренії є тестування реакції на переляк.

У пацієнтів з шизофренією занижені показники PPI, адже у них немає ослабленої реакції на повторний переляк, на відміну від здорових людей. Пацієнти з цим захворюванням реагують на повторні сигнали однаково, навіть якщо інтервал дуже маленький, повідомляє Naked Science.

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Вчені помітили, що один білок (Mpst), який бере участь у синтезі сірководню, переважає в мозку мишей з низьким PPI.

Ніхто ніколи не підозрював про причинно-наслідковий зв'язок між сірководнем і шизофренією. Як тільки ми виявили це, то вирішили з'ясувати, як це відбувається і чи можна подібні результати на мишах перенести на людей з шизофренією,

– розповів керівник дослідження Такео Йошикаву.

Згодом дослідники виявили, що серед померлих людей рівень Mpst у людей з шизофренією був значно вищим, ніж у здорових людей. Окрім того, показники Mpst залежали від симптомів, які відчували хворі.

Аби підтвердити свої висновки, команда дослідила волосяні фолікули 150 людей, хворих на шизофренію. У всіх, без винятку, рівні ферменту Mpst справді були вищими, ніж у здорових людей.

Звісно, цей біомаркер не може визначити тип шизофренії, проте аналіз волосся може стати надійним тестом задля виявлення наявності захворювання.

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