Волосся може допомогти діагностувати шизофренію

782 Читать новость на русском
Тест на шизофренію – біомаркер шизофренії
Діагностика шизофренії / playbuzz

Найкращий спосіб провести діагностику – скористатися надійним біомаркером. Наразі найоб'єктивнішим маркером для шизофренії є тестування реакції на переляк.

У пацієнтів з шизофренією занижені показники PPI, адже у них немає ослабленої реакції на повторний переляк, на відміну від здорових людей. Пацієнти з цим захворюванням реагують на повторні сигнали однаково, навіть якщо інтервал дуже маленький, повідомляє Naked Science.

Читайте також: Виявили нову причину розвитку шизофренії

Вчені помітили, що один білок (Mpst), який бере участь у синтезі сірководню, переважає в мозку мишей з низьким PPI. 

Ніхто ніколи не підозрював про причинно-наслідковий зв'язок між сірководнем і шизофренією. Як тільки ми виявили це, то вирішили з'ясувати, як це відбувається і чи можна подібні результати на мишах перенести на людей з шизофренією,
– розповів керівник дослідження Такео Йошикаву.

Згодом дослідники виявили, що серед померлих людей рівень Mpst у людей з шизофренією був значно вищим, ніж у здорових людей. Окрім того, показники Mpst залежали від симптомів, які відчували хворі.

Аби підтвердити свої висновки, команда дослідила волосяні фолікули 150 людей, хворих на шизофренію. У всіх, без винятку, рівні ферменту Mpst справді були вищими, ніж у здорових людей.

Звісно, цей біомаркер не може визначити тип шизофренії, проте аналіз волосся може стати надійним тестом задля виявлення наявності захворювання.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
"90% українців роками не мали доступу до інтернету": черговий конфуз "Команди Зеленського"
сьогодні
3448
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Медицина Мозок дослідження
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 48983
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 35155
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
3474
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2389
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
22 жовтня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 14449
Новини
Більше новин
Залиште відгук