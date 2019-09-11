Тест на обсесивно-компульсивний розлад

Обсесивно-компульсивним розладом (ОКР) називається захворювання, що характеризується нав'язливими обсесіями (думками) і компульсіями (діями та ритуалами), що заважають нормальному життю.

При ОКР у людини виникають нав'язливі думки. Вона намагається з ними впоратися за допомогою ритуалів і різних нав'язливих дій.

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Життя людини значно погіршується через обсесивно-компульсивний розлад. Нав'язливі думки або вчинки можуть забирати так багато часу і бути настільки нестерпними, що людині стає важко нормально жити. Від усього цього можуть страждати сімейне і соціальне життя хворого, а також робота.

На жаль, здебільшого люди з обсесивно-компульсивним розладом не звертаються за допомогою через захворювання, оскільки вони розгублені, або соромляться, або бояться, що їх вважатимуть "божевільними". Таким чином, багато людей мовчки страждають.



ОКР негативно впливає на якість життя

Людина безуспішно намагається боротися з виникненням обсесії, обіцяє собі не повторювати компульсивні дії, але все повторюється знову і знову. Обсесії та компульсії сприймаються людиною як абсурдні, ірраціональні, але впоратися з тим, що відбувається не виходить.

Приклади компульсій: відчувати неспокій, якщо предмети лежать на не своєму місці (але потрібного місця насправді не існує, це тільки в уяві людини), перед виходом з дому стукати по предметах, або дивитись чітко 8 разів на себе у дзеркало, не наступати на тріщини, йти тільки однією дорогою або тільки з одного її боку, торкатись до стін у надуманих місцях, постійно мити руки та користуватись антисептиками.

Приклади обсесії: панічний страх захворіти, боязнь бактерій та вірусів, нав'язливі думки про смерть або того, що має статись щось погане.

Якщо ви помітили, що у вас є симптоми ОКР, наполегливо рекомендуємо звернутися до психотерапевта.

Чи є у вас обсесивно-компульсивний розлад допоможе з'ясувати тест:

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