Тест: Що ви знаєте про коронавірус

Китайський коронавірус Covid-19 спалахнув у китайському місті Ухань на початку грудня. 11 січня від ускладнень померла перша людина, й відтоді про хворобу заговорив увесь світ.

Коронавірус швидко поширився іншими містами та країнам через туристичний сезон у Китаї та повільну реакцію влади. Відтак, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та порадила готуватися до пандемії.

До теми: Китайський коронавірус Covid-2019: симптоми та як намагаються лікувати

Нині більшість країн світу проводить на кордонах та в аеропортах температурний скринінг пасажирів, що прибувають з країн, де зафіксували спалах коронавірусу.

Пройдіть тест та дізнайтеся, чи озброєні ви інформацією стосовно нового коронавірусу з Китаю.

Головне про коронавірус Covid-2019:

Через спалах коронавірусу у Китаї закрили 16 міст, низка країн зупинили авіасполучення з країною.

Станом на 27 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.

В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився. Втім відомо, що щонайменше 4 українців заразилися за межами країни.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони відбувають двотижневий карантин в обсервації "Нові Санжари".

МЗС України радить утриматись від поїздок в країни, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

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