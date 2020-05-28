Тести на антитіла до коронавірусу помиляються в половині випадків, – CDC
Центри з контролю і профілактики хвороб США попередили, що тести на антитіла до коронавірусу помилкові в половині випадків.
Звичайні тести визначають коронавірус у людини в цей момент, то тести на антитіла можуть виявити факт того, що людина перехворіла коронавірусом у минулому, а зараз здорова, пише The Daily Mail.
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Для чого потрібні тести на антитіла
Вони допомагають з'ясовують, скільки людей насправді перехворіла на COVID-19, і яка справжня смертність при хворобі. Нині є докази, що у перехворілих на коронавірус людей виробляються захисні антитіла, що дають можливість не заразитися повторно протягом тривалого часу.
Чому тести на антитіла так часто помиляються
Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) переглянули рекомендації, і тепер в них міститься попередження про те, що в половині випадків тести на антитіла до COVID-19 можуть бути помилкові. CDC закликає з обережністю ставитися до хибнопозитивних результатів, через які люди можуть помилково повірити в імунітет перед коронавірусом і втратити пильність.
Хибність безлічі тестів пояснюється тим, що вірус не дуже поширений серед населення. Якщо інфекція зачіпає тільки невелику кількість тестованих людей, то тут може спостерігатися більша помилка в результатах.
Але навіть тести з точністю до 90% все одно здатні пропускати половину випадків, якщо всього 5% населення інфіковано. Експерти підкреслюють, що всім пацієнтам, які отримали позитивний результат на антитіла до коронавірусу, потрібно пройти ще через два тести поспіль.
Тести на антитіла в Україні
МОЗ обіцяє розпочати масове тестування на антитіла. 20 травня відомство опублікувало наказ, в якому частково планують замінити ПРЛ-тестування на метод імуноферментного аналізу.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу