В Україні 5 днів поспіль фіксували зниження кількості випадків COVID-19. Зроблених у ці дні ПЛР-тестів також ставало все менше.

Так, якщо за добу 4 червня, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні було проведено 11 235 ПЛР-тестів, то з кожним наступним днем їх кількість зменшувалася і уже 8 червня ця цифра становила 6 359. Завідувач відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ Роман Родина пояснив сайту 24 каналу, чому кількість зроблених тестів зменшується і чи можна це трактувати, як спад рівня захворюваності.

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Основні фактори

Перший

Коли аналізуємо дані щодо захворюваності, не слід забувати про показник, який, власне, і визначає кількість досліджень – це кількість підозр.

Коли у людини є симптоми, характерні для коронавірусної хвороби, у неї беруть мазок і доставляють його на дослідження в лабораторний центр. Якщо підозр мало, то, відповідно, й лабораторних досліджень буде невелика кількість.

Якщо ми подивимося на цифру підозрілих випадків за ті ж останні 5 діб, то можемо побачити, що кількість підозр зменшилася майже вдвічі. Це означає, що люди не зверталися до лікарів – можливо, через вихідні. І, відповідно, лікарі не відбирали мазки і не доставляли їх до лабораторії,

– зазначив Роман Родина.

Водночас він наголошує: лабораторії працюють у режимі 24/7 і їх навантаження не залежить від того, чи це вихідний, чи робочий день.

Другий

У деяких регіонах, через велику кількість зразків на дослідження, в лабораторіях були черги. Зараз вони здебільшого зменшилися, зокрема у Києві, або їх взагалі немає. Раніше лабораторія, за невеликої кількості підозрілих випадків, могла робити ті зразки, що стояли у черзі. Якщо ж черги немає, то, відповідно, і зразків теж.



Лабораторії в Україні працюють щодня у звичайному режимі / Фото Getty Images

Третій

Полягає у тому, що МОЗ змінило стратегію тестування і ввели тести імуно-ферментного аналізу (ІФА). На них наразі тестують медиків кожні 14 днів, прикордонників, правоохоронців, нацгвардійців – тобто тих фахівців, які найчастіше контактують з людьми.

Якщо раніше всі вони тестувалися методом ПЛР, то зараз – ІФА. І можна побачити, що кількість тестувань останнім методом поступово збільшується. Це – так званий перерозподіл видів досліджень. Скажімо, лікарня, у якій є ІФА-апарат, може тестувати своїх лікарів – їхні зразки не будуть їхати до лабораторного центру та чекати там у загальній черзі. Це – розвантаження і оптимізація досліджень в цілому.

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Коли буде спад пандемії

Крім того, хоч кількість зразків стає меншою, ефективність дослідження – кількість виявлених хворих, відсоток від загального – залишається таким самим. А говорити про те, що є підвищення чи зниження рівня захворюваності можна тільки в тому випадку, коли буде однакова кількість зразків.

Наприклад, коли було зроблено понад 11 тисяч тестів за добу, з них позитивних було понад 550. Якщо ми порахуємо цей відсоток і відсоток позитивних зараз, то він не зменшується,

– пояснив Роман Родина.

Так, це може бути пов'язано з тим, що хвороба йде на спад. Але, за словами експерта, варто згадати, наприклад, що минулого тижня було кілька рекордних цифр, які пов'язані в тому числі з тим, що люди не дотримуються правил, які ввели з послабленням карантину. Зокрема це стосується проїзду у громадському транспорті.

"Контакт – щільний і ймовірність того, що людина буде інфікована, в рази підвищується. Тому дуже важливо дотримуватися правил обмежень, які зараз існують – карантин ще не закінчився", – резюмував фахівець.

Станом на 10 червня кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Україні зросла – за добу захворіли 525 осіб. Загальна кількість людей з цим діагнозом – 28 381. За останню добу провели 8 496 ПЛР-тестів.