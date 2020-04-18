"Тести – ні до біса", – Лукашенко розкритикував російські тести на COVID-19

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував російські тести на виявлення коронавірусу. Лукашенко заявив, що вони дають недостовірний результат.

Російські тести начебто показали коронавірус у 15 будівельників з Росії, що прибули на будівництво АЕС у Білорусі. Згодом виявилось, що інфікований лише один чоловік. Про це повідомив телеканал СТВ з посиланням на заяву Олександра Лукашенка.

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Тести – ні до біса. Навіть тут ось обстежили, всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами – все позитивно. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські – один тільки чоловік виявився коронавірусним,

– сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко також порадив співвітчизникам не перейматись щодо коронавірусу. Адже під час пандемії Білорусь обрала відмінний від решти країн метод боротьби, який президент вважає правильним, попри критику.

У нас не захлинулась система охорони здоров'я. От дивіться, що сталося у Москві: суперзаможне місто, а Москва захлинулась. Чому? Тому що у них не вистачило потужностей медзакладів,

– розповів Лукашенко.

У Росспоживнагляді уже відреагували на заяву Лукашенка. У Росії вважають, що їхні тести у чомусь навіть кращі за іноземні аналоги.

"Висока ефективність російських тестів була підтверджена успішно проведеними ще на початку лютого в Китаї порівняльними випробуваннями. Вони продемонстрували, що російські набори – високочутливі", – сказали у Росспоживнагляді.

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Також росіяни нагадали, що саме вони передали Білорусі 14 тисяч тестів, якими виявили перших хворих у країні.

Що відомо про коронавірус у Білорусі? Станом на 18 квітня в країні 4 779 осіб захворіли на коронавірус, 42 людей померли.

З інфікованих COVID-19 понад 300 – медцпрацівники.

При цьому жорсткого карантину у Білорусі немає, певні карантинні обмеження запроваджені 7 квітня у Мінську.

В інтернеті вже понад 60 тисяч громадян підписали петицію, у якій закликають владу ввести карантин.