Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає ніяких доказів стосовно того, що серологічні тести можуть показати, чи є у людини імунітет до хвороби.

Так звані серологічні, або тести на антитіла свідчать лише про те, чи хворіла людина на коронавірус в минулому, повідомляє CNBC.

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У ВООЗ розповіли, що влада багатьох країн хоче робити громадянам серологічні тести, аби виявити, чи є у них імунітет до хвороби.

Ці тести на антитіла можуть виміряти рівень присутності серології, рівень антитіл, але це не означає, що хтось з антитілами має імунітет,

– сказала Марія Ван Керхове, керівниця відділу ВООЗ з питань захворювань.

Виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій ВООЗ Марк Райан додав, що вчені все ще визначають, на скільки довго антитіла можуть захистити людину, яка була заражена коронавірусом.

Ніхто не впевнений, що хтось з антитілами є захищеним від перенесеного захворювання або його повторного впливу,

– сказав він.

Також Райан додав, що тести мають проблеми з чутливістю, через що можуть видати хибно-негативний результат.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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