24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗ

- Читать новость на русском
Серологічні тести не показують, чи є у людини імунітет до хвороби / Голос Америки

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає ніяких доказів стосовно того, що серологічні тести можуть показати, чи є у людини імунітет до хвороби.

Так звані серологічні, або тести на антитіла свідчать лише про те, чи хворіла людина на коронавірус в минулому, повідомляє CNBC.

До теми Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий

У ВООЗ розповіли, що влада багатьох країн хоче робити громадянам серологічні тести, аби виявити, чи є у них імунітет до хвороби. 

Ці тести на антитіла можуть виміряти рівень присутності серології, рівень антитіл, але це не означає, що хтось з антитілами має імунітет,
– сказала Марія Ван Керхове, керівниця відділу ВООЗ з питань захворювань.

Виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій ВООЗ Марк Райан додав, що вчені все ще визначають, на скільки довго антитіла можуть захистити людину, яка була заражена коронавірусом.  

Ніхто не впевнений, що хтось з антитілами є захищеним від перенесеного захворювання або його повторного впливу,
– сказав він. 

Також Райан додав, що тести мають проблеми з чутливістю, через що можуть видати хибно-негативний результат. 


Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Медицина Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Антитіла Імунітет ВООЗ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин