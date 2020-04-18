Тести на антитіла не показують, чи має людина імунітет до коронавірусу, – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що немає ніяких доказів стосовно того, що серологічні тести можуть показати, чи є у людини імунітет до хвороби.
Так звані серологічні, або тести на антитіла свідчать лише про те, чи хворіла людина на коронавірус в минулому, повідомляє CNBC.
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У ВООЗ розповіли, що влада багатьох країн хоче робити громадянам серологічні тести, аби виявити, чи є у них імунітет до хвороби.
Ці тести на антитіла можуть виміряти рівень присутності серології, рівень антитіл, але це не означає, що хтось з антитілами має імунітет,
– сказала Марія Ван Керхове, керівниця відділу ВООЗ з питань захворювань.
Виконавчий директор програми з надзвичайних ситуацій ВООЗ Марк Райан додав, що вчені все ще визначають, на скільки довго антитіла можуть захистити людину, яка була заражена коронавірусом.
Ніхто не впевнений, що хтось з антитілами є захищеним від перенесеного захворювання або його повторного впливу,
– сказав він.
Також Райан додав, що тести мають проблеми з чутливістю, через що можуть видати хибно-негативний результат.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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