Тести на коронавірус з Китаю: як їх розподілять в Україні та на скільки часу їх вистачить

У ніч на 23 березня в Україну прибув літак ЗСУ Іл-76. Він доправив на своєму борту важливий вантаж із китайського Гуанчжоу. Так, в Україні вже є ПЛР-тести для підтвердження інфікування коронавірусом Covid-2019 у лабораторії. Куди і коли їх відправлять та на скільки часу Україна забезпечена ними – далі.

Так, китайські ПЛР-тести для виявлення Covid-2019 доправлять у лабораторії по всій Україні до кінця понеділка, 23 березня. Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

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Україна забезпечена ПЛР-тестами з виявлення коронавірусної інфекції на понад 10 днів. На поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медичних засобів,

– мовиться у повідомленні.

Куди відправлять ПЛР-тести:

Перша частина партії ПЛР-тестів вже до кінця 23 березня доставлять у лабораторії всіх областей України (відповідно до аналізу їхніх нагальних потреб).

Цими тестами українські лабораторії забезпечені більш ніж на 10 днів.

Водночас, в Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Як розподілять експрес-тести по Україні:

Майже 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації: у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції.

Решту передадуть у лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів.

Увага! Якщо експрес-тест виявив у людини Covid-2019, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

Чому медики призначають перевірку на ПЛР? Бо ПЛР-тест є одним з найточніших методів діагностики, адже дає змогу визначити наявність інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі.

Яка ще допомога надійшла від Китаю:

80 тисяч респіраторів – вже направлені для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

10 тисяч комбінезонів захисту – вже направлені для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

Апарати штучної вентиляції легенів – їх передадуть у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.

500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, працівників Держприкордонслужби та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням.

"На цьому тижні очікуються чергові поставки тест-систем та інших медичних засобів з-за кордону, а також запланована закупівля вітчизняних тестів. Крім того, значні партії медичного вантажу постійно доправляють в Україну спецбортами, які евакуюють на батьківщину українських громадян з точок-хабів", – додають в Офісі Президента.



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