Тести не є 100% правдивими: інфекціоніст пояснив, коли може бути хибний діагноз COVID-19

Експрес-тести і тести ПЛР можуть показувати як хибнопозитивні, так і хибнонегативні результати. Жоден метод тестування не може дати 100% результату, завжди є ймовірність помилки. Зокрема, і в тестах на коронавірус COVID-19.

Про це в коментарі розповів Юрій Сухов, доцент кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, повідомляє НВ.

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Це завжди менш як 100% вірогідність, 100% ніколи не буде при будь-якому тесті будь-якого виробника. Завжди є відсоток помилкових результатів — як негативних, так і позитивних, навіть якщо це роками відпрацьована система тестування. У випадку з коронавірусом COVID-19 ми маємо нові системи діагностики, розроблені у 2020 році, і вони, звісно, ще не є досконалими,

– розповів інфекціоніст.

За його словами, ПЛР дуже чутлива до умов: на результат можуть вплинути умови, під час яких беруть аналіз, як транспортуються зразки, де зберігаються і яку тест-систему використовують.

Відтак, грамотні лікарі завжди дивляться за комплексом показників: враховують анамнез (сукупність відомостей про життя людини, її стан здоров’я, наявність генетичних, хронічних захворювань, перебіг хвороби тощо), скарги, клінічні прояви хвороби, показники лабораторних та інструментальних методів дослідження, в тому числі ПЛР.

Чому ж можуть траплятися збої в результатах?

Наприклад, йдеться про людину, у якої ВІЛ-інфекція, і ця людина приймає антиретровірусну терапію. Тоді ПЛР [на ВІЛ] буде негативним через відсутність вірусу в крові, а серологічний тест — позитивний через реакцію організму на вірус.

Якщо йдеться про те, від чого можна вилікуватися, наприклад, сифіліс або туберкульоз, то коли людина одужала, але, ба навіть за декілька років, вирішить здавати серологічний аналіз, результат, швидше за все, все одно буде позитивним на IgG до цього збудника,

– пояснює лікар.



Тести на коронавірус/Фото: Pixabay

Ще один нюанс — наявність так званої перехресної чутливості. В такому випадку позитивний результат може свідчити, що це не обов'язково те захворювання, яке підозрювалася спочатку.

Наприклад, ми отримуємо слабопозитивний результат на реакцію Вассермана [серологічний тест на сифіліс], потім починаємо з'ясовувати, що тест у цієї жінки показав насправді вагітність. Або вона страждає на ревматоїдний артрит. І таке інше,

— додав експерт.

Інфекціоніст також зазначив, що будь-які респіраторні інфекції, COVID-19 в тому числі, якщо немає ускладнень, проходять протягом п'яти, семи, максимум десяти днів.

Важливо! Якщо людина хворіє довше, це вже не сама інфекція, а ускладнення, які приєдналися або загострилися через ослаблений імунітет.

Діагностування COVID-19 посмертно

Діагностувати коронавірус за допомогою ПЛР-тесту можна також і посмертно. В цьому випадку важливу роль відіграє те, в яких умовах зберігається тіло, зазначає Сухов:

Чим більше часу минуло після смерті людини, тим важче буде виділити й ідентифікувати вірус COVID-19.



Які є тести на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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